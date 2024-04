Uma operação no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), para fiscalizar o transporte de produtos perigosos rendeu a notificação de nove caminhões que estavam com irregularidades. Entre os veículos, um está com R$ 89.149,74 em dívidas de multas, taxa de licenciamento e IPVA.

Durante a fiscalização, 11 caminhões foram abordados, sendo que nove foram notificados. Dois caminhões foram apreendidos pelo Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal (GTran) devido irregularidades relacionadas com o transporte de produtos perigosos e com o Código Brasileiro de Trânsito.

“É uma região onde trafegam muitos caminhões de produtos perigosos, principalmente devido à ligação com o município de Araucária. Temos então essa capacidade de fiscalizar esses produtos perigosos para proteger a comunidade de possíveis acidentes com essas cargas”, explicou o guarda municipal Rodrigo Alípio, chefe de operações da Defesa Civil de Curitiba.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esteve presente e realizou 33 autuações, assim como o Conselho Regional de Química do Paraná, que emitiu duas notificações. Entre as cargas fiscalizadas, estavam carregamentos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLT), gasolina, etanol, diesel e biodiesel, emulsão asfáltica, entre outros produtos perigosos.

