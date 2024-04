Ford lança edição especial de 60 anos do Mustang

A Ford comemorou oficialmente no dia 17 de abril os 60 anos do Mustang, com várias ações ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a grande novidade é o lançamento da edição limitada 60th Anniversary, com 1.965 unidades, homenageando o primeiro ano-modelo oficial do veículo, de 1965.

A edição limitada de 60º aniversário do Mustang tem como base o modelo GT Premium 2025, com motor V8 5.0. Ela estará disponível nas versões cupê e conversível, com transmissão manual ou automática, a partir do segundo semestre nos Estados Unidos, quando também será anunciado o seu preço. O esportivo traz emblemas exclusivos de 60º aniversário nos para-lamas e na tampa do porta-malas. As rodas de 20 polegadas também são exclusivas, com acabamento em cinza escuro, detalhes usinados brilhantes e uma tampa central vermelha de alumínio de estilo retrô.

O Mustang 60th Anniversary terá três opções de cores: o clássico branco Wimbledon e as modernas vermelho Race e azul Vapor, com faixas laterais em prata Iconic ou vermelho Vermillion. O interior pode vir nas tonalidades cinza Space, vermelho Carmine ou preto Onyx, com um emblema personalizado e número de série gravado no painel.

A grade dianteira com design exclusivo remete ao original de 1964, modernizada com molduras das entradas de ar em prata. Os faróis ganharam contornos fumê que destacam seus elementos internos prateados. As capas dos retrovisores são prateadas nos modelos vermelho Race e azul Vapor, fazendo referência aos espelhos cromados de antigamente, e são na cor da carroceria nos modelos branco Wimbledon.

“Na criação dessa série especial, observamos atentamente todos os detalhes do Mustang 1965 para capturar a sua sensação, como os emblemas dos para-lamas e as tampas centrais das rodas. Ao mesmo tempo, nos mantivemos fiéis ao Mustang como o carro esportivo moderno que ele é”, diz Stefan Taylor, designer sênior da Ford.

Campanha

No Brasil, a Ford lançou o Mustang GT Performance de sétima geração em março e vendeu todas as 150 unidades disponíveis em uma hora. Hoje, a marca estreia a campanha publicitária do modelo, que também é inspirada nos 60 anos do ícone.

O filme foi criado pela agência Wieden+Kennedy SP, para exibição também em outros mercados da América do Sul. Inspirado em grandes clássicos do cinema, ele mostra o novo Mustang entrando em um galpão de carros antigos, onde ele “desperta” a sua primeira versão, de 1964. Juntos, eles encenam uma “dança” dentro do ambiente, com manobras de drift feitas com a ajuda da piloto profissional chilena Milenka Cvitanovic.

Além do filme principal de 45 segundos, rodado na Estación Mapocho, em Santiago do Chile, a campanha terá versões de 30”, 15” e 6” para veiculação na TV e digital. Ela inclui ainda versões para as redes sociais, com making off, entrevistas exclusivas e curiosidades de todo o processo.

“Poucos carros no mundo têm uma história como a do Mustang, com seis décadas de produção contínua, e podem ser chamados de ícone. Ele tornou-se um símbolo de desempenho, de estilo de vida e do espírito de liberdade, atributos que são homenageados nessa produção”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul. (Fotos: Ford/Divulgação).