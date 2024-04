O 66º sorteio do programa Nota Curitibana rendeu prêmios para consumidores de Curitiba que colocaram o CPF na Nota. Realizado nesta quinta-feira (25), o programa sorteou prêmios especiais de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil.

Os bilhetes de números 1.475.374; 2.522.124; e 2.379.430 receberão os prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Os nomes dos ganhadores serão divulgados após a auditoria independente do concurso finalizar a homologação do sorteio. A entrega dos prêmios será feita, nos próximos dias, em cerimônia no Palácio 29 de Março.

O sorteio do Nota Curitibana prevê, adicionalmente, a premiação de entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos ganhadores no momento do cadastramento no Nota Curitibana.

São duas organizações premiadas para cada sorteado cadastrado. Duas entidades recebem R$ 25 mil cada uma, outras duas R$ 10 mil cada e mais duas instituições escolhidas R$ 5 mil cada.

Estes valores não são divididos pelos ganhadores, mas indicados como valor adicional, livres de Imposto de Renda ou qualquer desconto. O sorteio também assegura outros R$ 15 mil em prêmios no valor de R$ 10.

Milhões de bilhetes

O sorteio eletrônico do Nota Curitibana teve 125.905 participantes com 2.785.912 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de dezembro de 2023. O programa conta agora com 234.721 cidadãos cadastrados para os sorteios. Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 16,93 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos, que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e ainda para abater até 50% do valor do IPTU.

Como participar do Nota Curitiba?

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Sorteio

Realizado sob critérios rigorosos de segurança digital e lisura institucional, o sorteio foi acompanhado pelo coordenador do programa, Eduardo Moraes Makowski; a secretária da sessão e responsável pela ata, Camila Faria; a auditora Camila Fujitani Diniz Pereira, da Mazars Auditores; e o analista de sistemas Rodrigo Colchon Maciel. O evento também contou com a presença do auditor fiscal Gino César Eleutério Zardo, que executou o sorteio.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2