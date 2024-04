Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2

Técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) acompanharam a nova fase de execução do projeto da nova estação modelo Prisma Solar Agrárias. Nesta quarta-feira (24), o primeiro módulo do equipamento foi instalado na base construída em frente ao Campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Rua dos Funcionários, no bairro Cabral. Por ali passará o remodelado e ampliado Inter 2

Para reduzir o impacto na rotina dos moradores da região, a instalação foi feita após às 20 horas. A Rua dos Funcionários ficou totalmente bloqueada enquanto as equipes da empreiteira realizaram o içamento e a soldagem da estrutura.

+ O império de Joanir Zonta: fundador da Rede Condor quer mais ‘figurinhas’ em seu álbum de negócios

São quase 7 toneladas de aço distribuídas em módulos de duplo ataque – com áreas de embarque/desembarque em dois sentidos – que somam 80 m² de área coberta e capacidade para 280 usuários. A estrutura é da empresa Eccoprax, em Santa Catarina.

“Hoje entramos na reta final da entrega de mais um marco na inovação do transporte coletivo de Curitiba. Uma estação pautada na sustentabilidade, com estímulo à combinação de diferentes modais de transporte, que coloca nossa cidade no futuro, desde já”, disse Luiz Fernando Jamur, presidente do Ippuc. Jamur e a equipe técnica responsável pelo projeto acompanharam a instalação.

+ Pedestres em perigo! Atravessar Contorno Sul de Curitiba é uma roleta russa

Com o esqueleto do equipamento montado no local, o avanço da execução agora vai combinar ações em duas frentes: enquanto uma equipe monta a estação, instalando vidros, pisos, painéis fotovoltaicos, elétrica e lógica, outra equipe conclui a área do entorno, com a pavimentação da outra metade da rua, além do calçamento, paisagismo e a iluminação.

ATENÇÃO! Outro módulo do equipamento será colocado na madrugada de sábado (27).

Depois de concluída, a Estação Modelo Prisma Solar Agrárias será reativada para ajustes finais na operação com o transporte coletivo. O equipamento traz uma série de inovações, como a geração de energia fotovoltaica, conforto térmico, conexão com a Central de Operação da Urbs e do Hipervisor Urbano para monitoramento do sistema e entorno preparado para a multimodalidade.

Um ponto de locação da Tembici, de bicicletas compartilhadas, também foi implantado na madrugada desta quinta-feira (25). Haverá ainda vagas de parada de carros de aplicativos, além de calçamento com atenção à acessibilidade.

Depois de aprovada a operação da estação, serão licitadas outras 11 prismas solares, para o itinerário do Inter 2. As novas estações do Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem U$ 106 milhões em financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para requalificação de quase 40 quilômetros de itinerário do Inter 2/Interbairros 2, incluindo viadutos e pontes, com impacto em 28 bairros da cidade.

Içamento da primeira parte da estrutura da nova estação Prisma Solar das Agrárias. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Profissão cheia de tabus Prostitutas de Curitiba: histórias marcantes de mães e chefes de família Mais verde! Curitiba cria três novas áreas de reserva ambiental no bairro mais famoso da cidade Beneficente Bazar com roupas da Alemanha terá dois dias e reposição de peças em Curitiba