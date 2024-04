A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga imagens de suspeitos de homicídio ocorrido no dia 6 de fevereiro, no bairro São Gabriel, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as investigações, a vítima, de 33 anos, estava do lado de fora de um bar, quando dois homens chegaram de carro e atiraram. O alvo dos tiros tentou correr, entrou no local, foi seguida pelos indivíduos e, ao sair do estabelecimento, morreu no meio da rua.

Veja o vídeo do ataque abaixo!

A PCPR segue investigando o fato e realizando diligências a fim de estabelecer a dinâmica e motivação do crime. “Eles entram no estabelecimento armados, perseguem a vitima e fazem vários disparos. A vítima veio a óbito pelos ferimentos. É possível ver que um homem esta com o rosto encoberto, mas o outro sem nenhum tipo de proteção, identificando seu rosto. Divulgamos as imagens para recebermos denuncias. As denúncias são seguras, feitas no anonimato”, disse o delegado-adjunto Igor Moura, da Delegacia do Alto Maracanã.

Denúncias à PCPR podem ser feitas por colaboração da população, com informações que auxiliem na localização dos procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou pelo Whatsapp (41) 3605-6551, diretamente à equipe de investigação.

