Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil por causa de um roubo a uma joalheria de um shopping em Curitiba. O rapaz foi foi capturado no início deste mês em Brazlândia, no Distrito Federal, com auxílio das polícias civil e militar daquela localidade.

O crime aconteceu em setembro de 2023, em uma loja localizada dentro de um shopping, no bairro Batel. Segundo as investigações, o suspeito acessou a loja após a meia-noite e subtraiu diversas joias e relógios.

A identificação do suspeito aconteceu após investigação de alta complexidade, conforme explica o delegado da PCPR Osmar Feijó. “Com apoio técnico do Instituto de Identificação foi possível levantarmos vestígios de impressões digitais do suspeito no local do crime”, disse.

A partir do reconhecimento do homem, a investigação apurou que ele é natural de Brasília e que se dirigiu para a cidade após o crime. O nome do rapaz não foi revelado pela Polícia Civil.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi cumprido com apoio das polícias civil e militar do Distrito Federal. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos com o roubo.

Sabe de algo? denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Profissão cheia de tabus Prostitutas de Curitiba: histórias marcantes de mães e chefes de família Mais verde! Curitiba cria três novas áreas de reserva ambiental no bairro mais famoso da cidade Beneficente Bazar com roupas da Alemanha terá dois dias e reposição de peças em Curitiba