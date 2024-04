BMW Group chega a um milhão de veículos elétricos vendidos

O BMW Group continuará sua escalada consistente em eletromobilidade em 2024 com ofertas de produtos atrativas, apesar de um ambiente de mercado volátil. A empresa entregou um total de 82.700 veículos totalmente elétricos BMW, MINI e Rolls-Royce a clientes em todo o mundo nos primeiros três meses do ano. Os números mostram um crescimento anual de BEV de mais de 27,9% para o Grupo. O aumento nas vendas de veículos totalmente elétricos se beneficiou de um desempenho equilibrado em todas as principais regiões do mundo.

O BMW Group entregou 594.671 veículos a clientes no primeiro trimestre deste ano (+1,1%). A empresa alcançou um forte crescimento na Europa, em particular, nos primeiros três meses. Com 227.784 veículos BMW e MINI entregues aos clientes na Europa, o BMW Group registrou um aumento de +5,5% em relação ao mesmo período de 2023. Além do crescimento significativo de BEV, o BMW Group também registrou um aumento significativo ano a ano nas vendas de modelos no segmento premium de alta qualidade, no primeiro trimestre (+21,6%). Notavelmente, o BMW Série 7 viu crescimento de dois dígitos em todo o mundo no período de janeiro a março, em comparação com o ano anterior.

O BMW Group antecipa um leve aumento nas entregas no Segmento Automotivo em 2024. Veículos totalmente elétricos e modelos do segmento premium de alta qualidade estarão entre os principais motores de crescimento em 2024. Em ambos os segmentos, o BMW Group espera ver um crescimento significativo de dois dígitos este ano.

Forte crescimento de BEV para a marca BMW

No primeiro trimestre de 2024, a marca BMW vendeu 531.039 unidades em todo o mundo – um aumento de +2,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado. A marca relatou um crescimento especialmente forte em BEVs. Entre janeiro e março, 78.691 veículos BMW totalmente elétricos foram entregues aos clientes em todo o mundo – um aumento de +40,6% em comparação com o ano anterior.

Entre os veículos totalmente elétricos da marca, o BMW i4, BMW iX3*, BMW iX1, BMW iX e BMW i7 foram particularmente procurados. O BMW Group também está recebendo feedback positivo dos clientes sobre o novo BMW iX2, que foi lançado no mercado em março. O recém-lançado BMW Série 5, com quatro variantes de trem de força, incluindo o BMW i5 totalmente elétrico, está se mostrando especialmente popular.

Demanda de clientes por produtos BMW M ainda é alta

A BMW M mais uma vez aumentou suas vendas do recorde histórico registrado no primeiro trimestre do ano passado e continuou sua história de crescimento no acumulado do ano até março de 2024. Com um total de 48.110 veículos vendidos, as vendas aumentaram +3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse forte resultado trimestral foi impulsionado principalmente pela popularidade contínua dos modelos de alto desempenho BMW M2*, M3 Sedan, M3 Touring* e do BMW XM, bem como pelas novas derivações de desempenho lançadas recentemente BMW X1 M35i*, M760e*, i7 M70* e i5 M60*.

A BMW M GmbH está, portanto, olhando para o futuro com confiança para o restante de 2024 e planeja expandir ainda mais sua gama de veículos eletrificados, enquanto continua a fortalecer sua posição de liderança no segmento de alto desempenho e na eletromobilidade de desempenho.

Preparações para a nova família MINI continuam a todo vapor

No primeiro trimestre de 2024, 62.107 clientes escolheram comprar um MINI. Reino Unido, Espanha, Portugal, China, África do Sul, Coreia do Sul e América Latina estavam entre os países que relataram crescimento nas vendas. As preparações para a introdução no mercado da Nova Família MINI continuam a todo vapor. No final de fevereiro, foi lançado o novo MINI Countryman*, que é produzido em Leipzig e estará disponível com um motor de combustão interna e como um modelo elétrico. Nos próximos meses, o MINI Cooper será lançado no mercado como um modelo totalmente elétrico e também com um motor a combustão. Outro modelo crossover, o novo MINI Aceman*, celebrará sua estreia mundial em abril de 2024.

Demanda por carros Rolls-Royce permanece sólida em todo o mundo

De acordo com os planos da marca, 1.525 (-7,0%) carros Rolls-Royce foram entregues a clientes globalmente no primeiro trimestre. Os primeiros três meses do ano viram uma série de criações personalizadas espetaculares e elaboradas, bem como a entrega do Arcadia*, o terceiro Rolls-Royce Droptail construído sob encomenda.

BMW Motorrad reporta melhor mês de todos os tempos em março

Graças à demanda continuamente alta, a BMW Motorrad conseguiu entregar 46.434 motocicletas e scooters a clientes no primeiro trimestre de 2024. Embora isso coloque a BMW Motorrad 3,1% abaixo de seu recorde histórico para o primeiro trimestre do ano passado, com mais de 24.000 unidades vendidas no mês de março, registrou as maiores novas vendas mensais na história da marca. Com base nesse momento, a BMW Motorrad está cheia de confiança para os próximos meses, com os próximos lançamentos de mercado de modelos ainda mais atrativos. A linha poderosa da marca, com produtos bem-sucedidos que moldam seus segmentos, juntamente com a introdução no mercado de modelos novos e populares, como a impressionante nova F 900 GS, está conquistando clientes em todo o mundo.

Vendas da BMW & MINI nas regiões/mercados

Nos EUA, um total de 90.844 veículos BMW e MINI foram entregues a clientes entre janeiro e março de 2024. Isso representa um aumento de +1,2%.

Na Europa, as vendas de BMW e MINI totalizaram 227.784 unidades no primeiro trimestre de 2024, um aumento de +5,5%.

Na Alemanha, foram entregues 61.976 veículos BMW e MINI durante este período. Isso representa um aumento de +7,6%.

Na China, o BMW Group vendeu 187.452 veículos BMW e MINI nos primeiros três meses deste ano (-3,8%). (Foto: BMW Group/Divulgação).