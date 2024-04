Superpostes inteligentes começam a ser instalados na Orla de Matinhos

O novo sistema de iluminação da Orla de Matinhos, no Litoral, já começou a ser instalado. A estrutura, composta por 145 superpostes inteligentes, começou a ser colocada em fevereiro e representa um investimento de R$ 14,94 milhões por parte do Instituto Água e Terra (IAT). A ação é um complemento às obras de revitalização do trecho de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o balneário Flórida, em fase final de execução, com previsão de término para o segundo semestre.

Como forma de teste, três dos postes já foram posicionados próximo ao Pico de Matinhos. A avaliação é positiva, com destaque para uma sensação maior de segurança proporcionada pela iluminação reforçada. “Temos uma praia mais iluminada e bonita, onde tanto moradores quanto turistas podem fazer caminhadas e práticas esportivas com uma segurança muito maior. Isso é muito relevante”, destaca o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Matinhos (Acima), Felipe Nascimento.

O benefício também foi observado pela comunidade de surfistas da região. “A nova iluminação ajuda muito na prática do esporte à noite. No inverno, a falta de iluminação costuma levar a uma violência maior na cidade. Mas agora, com mais pessoas fazendo exercício na beira da praia todas as noites, há um respaldo maior na segurança”, ressalta o presidente da Federação Paranaense de Surf, Renato Trogue.

Além desses três equipamentos, outros 42 postes já foram parcialmente instalados ao longo do trecho entre os balneários Riviera e Praia Grande. O prazo original para a implementação do sistema é de 12 meses, mas, como aponta o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro, os novos equipamentos podem ser entregues à população antes do previsto, com impacto direto na próxima temporada de verão.

“Como todos os postes já foram adquiridos, acredito que o sistema ficará pronto nos próximos quatro meses. Essa nova iluminação trará uma segurança maior para turistas e veranistas que gostam de caminhar pela praia à noite. Teremos um Verão muito mais iluminado em Matinhos, garanto”, afirma Scroccaro.

Estruturas

Os superpostes da Orla de Matinhos estão sendo instalados por meio de um contrato com a empresa Samar Iluminação e Engenharia, assinado em janeiro. O investimento do Governo do Estado, de quase R$ 15 milhões, não integra o orçamento original das obras de revitalização, que é de R$ 354,4 milhões. Os equipamentos possuem 17 metros cada um e serão implementados ao longo dos 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o balneário Flórida.

O pacote inclui, também, serviços de engenharia para implantação de infraestrutura elétrica; iluminação com destaque com projetores em LED; luzes cênicas nas cinco estruturas marítimas que compõem o projeto; sistema de automação; e geração de energia solar.

A capacidade de autogestão, com produção de energia limpa, é um dos principais itens da proposta. Os chamados postes inteligentes vêm acompanhados de placas fotovoltaicas, que se utilizarão da luz solar para produzir energia. Além do próprio consumo, a tecnologia vai permitir que sejam instaladas áreas de descanso ao longo da orla com a disponibilização de tomadas gratuitas para recarregar aparelhos eletrônicos como celulares e tablets. A proposta inclui, também, toda a infraestrutura para a incorporação de pontos com internet wi-fi.

De acordo com Scroccaro, o sistema vai permitir que cinco estruturas marítimas construídas ao longo da faixa de areia – espigão da Praia Brava, os guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos e os headlands dos balneários Riviera e Flórida – se transformem em novos pontos turísticos de Matinhos. “Com essa luz cênica com projetores de LED, podemos mudar a iluminação desses locais de acordo com a necessidade e o tema. Por exemplo, deixá-los rosa para o Outubro Rosa ou com as cores do Natal no fim do ano”, destaca o diretor.

Obras

Iniciada em junho de 2022, a primeira fase da revitalização da Orla de Matinhos atingiu 94% de conclusão em março e deve ser entregue no segundo semestre deste ano, seguindo o cronograma original. Neste momento, estão sendo finalizadas as obras de urbanização e prossegue o processo de drenagem.

O projeto abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

A reestruturação é acompanhada de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais, como chuvas fortes e ressacas que costumeiramente atingem o Litoral.

O projeto completo prevê, ainda, uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, em que será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Somadas as duas fases o investimento é superior a R$ 500 milhões.

