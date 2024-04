Deltan, Martins e Pimentel empatados em nova pesquisa em Curitiba

O canal de notícias CNN, em parceria com o Instituto Atlasintel, divulgou nesta quinta-feira os resultados de uma pesquisa de intenção de voto para as eleições municipais de Curitiba em 2024. Os resultados diferem bastante de outro levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Opinião. Estes números podem ser conferidos neste link.

No cenário 1 apresentado pelo levantamento, um empate técnico coloca o deputado cassado Deltan Dallagnol (Novo) com 18,2%, seguido pelo ex-candidato ao Senado pelo Paraná, Paulo Martins (PL), que tem 18%, e o atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), em condições estatísticas de igualdade, considerando a margem de erro da pesquisa (3 pontos percentuais para mais ou para menos).

+ Leia mais: Eleições também são delas! Mulheres enfrentam desafios em Curitiba

Ainda neste cenário aparecem Beto Richa (PSDB), com 8,7%, Cristina Graeml (PMB), com 8,4%; Carol Dartora (PT), 7,9%, Ney Leprevost (União), 7,7%, Goura (PDT), 4,4%, Luciano Ducci (PSB), 3,8%, Luizão Goulart (Solidariedade), 3,1% e Maria Victoria (PP), 0%. Não sabe ou não opinaram 0,8% e brancos/nulos, 1,1%.

>>> Confira os demais cenários na matéria da CNN

Metodologia

Os entrevistados da AtlasIntel são recrutados durante a navegação de rotina pela internet, a partir de qualquer tipo de dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs) . A pesquisa está registrada com o número 07759/2024 no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Foram entrevistadas 800 pessoas. A pesquisa foi registrada no dia 18 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de R$ 95%

