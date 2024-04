A rede Hipermais, que pertence ao Grupo Zonta, vai inaugurar nesta sexta-feira (26), às 8h, um atacarejo com aproximadamente 10 mil produtos no bairro Paranaguamirim, em Joinville, Santa Catarina. O investimento é de R$ 30 milhões.

De acordo com o presidente do Grupo Zonta, Pedro Joanir Zonta, o investimento comprova o interesse em crescer no estado vizinho. “Joinville representou um grande passo para a nossa empresa ao ser a primeira cidade fora do Paraná a receber uma loja nossa. Depois disso, continuamos expandindo neste município que nos recebeu de braços abertos e essa inauguração do Hipermais significa muito para mim e para a nossa empresa, tanto que está sendo inaugurada no dia do meu aniversário, ou seja, realmente é um grande presente para mim”, disse Pedro, que conversou essa semana com a Tribuna do Paraná sobre o império dos mercados no Paraná com o Condor.

A loja catarinense tem entre os diferenciais da loja o mix diversificado de itens separados nos setores de perecíveis, higiene, limpeza, bazar, hortifruti, açougue e padaria. Os consumidores também serão beneficiados por uma variedade de bebidas geladas, ideais para consumo imediato, além de serviços com restaurante, lotérica, caixa eletrônico, loja de bijuterias, loja de esportes e loja de celular.

Empregos

O Hipermais Paranaguamirim gerou 110 empregos diretos. Para a diretora executiva da rede, Isabella Rieper Caviguioli, a região merecia um empreendimento neste formato. “Escolhemos Paranaguamirim pelo potencial de expansão deste bairro e por considerarmos que a população local merece um atacarejo onde tanto a dona de casa quanto o comerciante encontrarão tudo o que precisam com ótimo atendimento, facilidades de pagamento e preços atrativos”, explicou Isabella.

Onde fica?

O Hipermais Paranaguamirim está localizado na Rua João Luiz de Miranda Coutinho, 190, Paranaguamirim, em Joinville. O horário de funcionamento é das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 21h, nos domingos e feriados.

