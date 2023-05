Detentor das operações da rede de supermercados paranaense Condor Super Center, Grupo Zonta anunciou a aquisição da rede de atacados Hipermais e a indústria de plásticos injetáveis Cipla, ambas de Santa Cataria, estado vizinho ao Paraná. A compra ainda precisa de aprovação do CADE.

Segundo o presidente do grupo, Pedro Joanir Zonta, as aquisições fazem parte do plano de expansão da rede, que contempla a ampliação do seu número de lojas e a diversificação dos negócios. “Os investimentos demonstram a nossa confiança no mercado catarinense, que nos acolheu desde quando decidimos inaugurar a nossa primeira unidade no estado. Hoje, somadas às cinco lojas do Condor em Santa Catarina, temos orgulho em incluir a CIPLA Condor e as unidades do Hipermais ao nosso Grupo”.

Com a aquisição do Hipermais, o grupo passa a contar com o reforço de seis unidades nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul e Araquari, sendo cinco atacarejos, um supermercado, além do Atacado Joinville. A negociação já foi concretizada, mas ainda aguarda a aprovação do CADE.

“Encontramos uma empresa que demonstrou sinergia com as nossas operações atuais, o que nos fez acreditar que esta negociação renderá ótimas oportunidades de crescimento, não só com a manutenção, mas com a criação de novas vagas de emprego”, destaca Zonta.

A rede Hipermais tem 46 anos de história, com o primeiro supermercado fundado em 1977 pelo empresário Ewaldo Rieper Júnior. Hoje, a operação emprega 720 colaboradores.

Outro ramo

Já a indústria CIPLA foi adquirida por meio de um leilão judicial, que garantiu que tanto as operações quanto o terreno de 35 mil m², no bairro Bucarein, passasse a fazer parte do conglomerado do Grupo Zonta.

Com 60 anos de história, a CIPLA é responsável pela geração de mais de 300 empregos na cidade de Joinville. A partir de 1º de junho, a empresa passa a se chamar CIPLA Condor Indústria Plástica.

A compra garante a continuidade das atividades da indústria, que mesmo com sua intervenção judicial decretada em 2019, manteve ativa a industrialização de uma linha de 900 produtos plásticos para os segmentos hospitalar, automotivo e construção civil.

O Grupo Zonta é um conglomerado de empresas que atua no varejo com as operações do Condor Super Center, no atacado com o Gigante Atacadista, além de atuar no setor imobiliário, postos de combustíveis, logística, administração de crédito, processamento de carnes e frios e no setor publicitário. Com os novos negócios são mais de 13 mil colaboradores no Paraná e Santa Catarina.

