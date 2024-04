Olhe para os lados e corra! A falta de segurança que pedestres enfrentam ao tentar atravessar o Contorno Sul de Curitiba é evidente. Com 57 quilômetros de extensão, o local é marcado pela falta de estrutura em trechos urbanos de rodovias, somada à imprudência de motoristas e pedestres. Passarelas metálicas ou redutores de velocidade são alternativas que ajudariam na hora de atravessar e devem ser construídas pela concessionária responsável pelo trecho até 2029.

Considerada uma das principais rodovias da região, principalmente na ligação de São Paulo com Santa Catarina e litoral do Estado, o Contorno Sul tem intenso tráfego de veículos leves e pesados, servindo como importante via de deslocamento diário de grande parte da população e setor logístico do Estado.

Atravessar de um lado para o outro em meio a veículos em alta velocidade faz parte da rotina de muita gente que precisa chegar ao outro lado para trabalhar, estudar ou até mesmo pegar um ônibus. Uma dessas pessoas é o Luis Hamilton , 63 anos, verdureiro. Morador da região do Caiuá, faz a travessia da rodovia quatro vezes por dia e se diz cansado de promessa políticas para a construção de passarelas.

“Nunca fizeram uma passarela e para atravessar só correndo. É um risco constante todo dia, conheço um punhado de gente que foi atropelada. A lombada foi tirada e ninguém respeita. É uma vergonha, são muitos anos de promessa.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Seis passarelas até 2029

A Via Araucária informou para a Tribuna do Paraná que existe o plano para a implantação de passarelas, conforme estipulado no contrato de concessão. Serão seis estruturas que devem ser instaladas a partir do quinto ano de concessão. O local exato que a passarela será colocada, porém, não foi informado.

Fuja do perigo de ser atropelado

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2024 ja foram registrados dois atropelamentos no Contorno Sul, sendo que em um dos casos a pessoa ficou ferida. “Em março houve um acidente do tipo atropelamento com uma pessoa ferida. O mesmo se repetiu em abril. Nos outros meses não houve registro de atropelamentos, segundo o sistema de dados da PRF”, informou a corporação.

Ainda segundo a PRF, a dica para atravessar a rodovia é que a pessoa o faça com a máxima atenção e se estiver com crianças ou idosos, sempre levá-los pela mão.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Profissão cheia de tabus Prostitutas de Curitiba: histórias marcantes de mães e chefes de família Mais verde! Curitiba cria três novas áreas de reserva ambiental no bairro mais famoso da cidade Beneficente Bazar com roupas da Alemanha terá dois dias e reposição de peças em Curitiba