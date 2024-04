Moscow Mule a partir de R$ 15! Porks promove festival do drink queridinho

Um dos drinks mais queridos pelos brasileiros será a estrela de um evento promovido pela rede de bares Porks – Porco e Chope entre os dias 23 a 28 de abril. O 1º Festival Nacional do Moscow Mule contará com quatro opções de bebidas, com preços a partir de R$15. A ação irá ocorrer em todas as 40 unidades do Porks espalhadas pelo Brasil. O festival ocorre em parceria com a Bacco, premiada destilaria curitibana que ficará responsável pelas bebidas.

Criada nos Estados Unidos na década de 1940, a receita original do Moscow Mule era feita com cerveja de gengibre, um ingrediente difícil de se encontrar no Brasil. Foi a partir de uma releitura do bartender e mixologista Marcelo Serrano, substituindo a cerveja pela espuma de gengibre, que o drink se tornou um sucesso no país.

Para o festival, serão quatro versões de Moscow Mule, todos preparados com a vodka da Bacco: o Moscow Mule Tradicional; Pink Mule, preparado com uma seleção de frutas vermelhas frescas; Banana Mule e a Jambu Mule, que garante a dormência na boca típica das bebidas que utilizam a planta com ingrediente. Os preços variam de R$ 15 para quem consumir no bar até às 20h e R$ 25 após esse horário.

Serão 26 cidades brasileiras participantes: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Sinop (MT), Rio Verde (GO), Pirenópolis (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Teresina (PI).

Sobre o Porks

Fundado em 2018 pelo empresário José Araújo Netto, o Porks nasceu para difundir ainda mais o consumo de carne suína no Brasil, com um cardápio repleto de porções e sanduíches a preços populares. A comida, o ambiente aconchegante, a música ao vivo, os chopes artesanais e os drinks transformaram o bar em um sucesso, garantindo também uma rápida expansão por franquias pelo Brasil.

O Porks tem como característica marcante sua política pet friendly, ou seja, os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto curtem a experiência no bar.

