A Polícia Civil de Pontal do Paraná irá indiciar três pessoas pelos crimes de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e diversas lesões corporais, devido ao desabamento do telhado do Supermercado Rede, ocorrido no último dia 22 de março, em Pontal do Paraná, litoral do Estado. (Veja o vídeo abaixo)

O desmoronamento ocorreu durante a inauguração do supermercado, na noite do dia 22 de março. A estrutura do telhado se rompeu e veio abaixo, deixando três pessoas mortes e dez feridas. Com a queda da estrutura, as caixas d’água que estavam sobre a laje se romperam, alagando parte das gôndolas e corredores do local. Veja a correria dos clientes e funcionários dentro do estabelecimento.

Após um mês da tragédia, o local não está interditado, mas segue fechado.

Investigação

Nesta quarta-feira (24), praticamente um mês após a tragédia, o delegado Jader Roberto Ferreira Filho trouxe novidades sobre o caso. Segundo ele, a Polícia Civil poderá indiciar o proprietário da construtora, proprietário do supermercado e o responsável pela obra. O prazo para concluir o inquérito estava marcado para esta quinta-feira (25). Entretanto, Ferreira, deverá pedir a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito para mais 30 dias, uma vez que aguarda ainda a conclusão do laudo por parte da Polícia Científica do Paraná.

A delegacia de Pontal já ouviu 17 pessoas. Entre elas estão testemunhas que afirmaram à polícia que um dia antes da inauguração, havia vazamento nas caixas de água do estabelecimento.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem a fim de concluir o inquérito policial, laudos complementares estão sendo aguardados para auxiliar no andamento das diligências.

E a Perícia?

A Tribuna entrou em contato com a Polícia Científica do Paraná, que informou que a previsão para a conclusão do laudo da perícia deve ser concluído em até duas semanas.

O que diz o CREA?

Em entrevista à RPC, o Gerente Regional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR), Eduardo Ramires, afirmou que já instauraram um processo interno sobre o caso.

“Tivemos 10 partes oficiadas e três delas já prestaram retorno, já atenderam, para prestar estas informações, para prestar documentos, relatórios que serão juntados, anexados, ao nosso processo interno que resultará numa análise, numa decisão para apuração de responsabilidade técnica”. explica.

O Crea-PR também apontou que durante uma vistoria em novembro, foi constatado uma irregularidade na execução de uma das estruturas do concreto do pré-fabricado.

A prefeitura de pontal abriu sindicância para entender se houve erros na apuração dos alvarás relacionados ao funcionamento do supermercado.

E aí, prefeitura?

A Tribuna entrou em contato com a Prefeitura de Pontal do Paraná. Em nota, a administração da cidade informou que será aberta uma sindicância para investigar ocorrências atípicas ou que possam configurar infração disciplinar por parte dos servidores.

