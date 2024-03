Acidente grave provoca feridos em supermercado de Pontal do Paraná

A queda de da caixa d’água de um supermercado em Pontal do Paraná provocou um grave acidente no início da noite desta sexta-feira (22). O supermercado da Super Rede Atacadista foi inaugurado no bairro Canoas nesta sexta, o local estava lotado no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros logo foi acionado para atender a ocorrência. Ainda não há informações oficiais de mortes e feridos no local.

Segundo informações de pessoas que estavam no local, a estrutura da caixa d’água desabou e um forte barulho foi ouvido no momento do acidente. Parte dos corredores do supermercado ficaram alagados.

