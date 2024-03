Pedágio no Paraná começa a ser cobrado neste sábado; tarifa fica mais cara

Começa neste sábado (23) a cobrança do pedágio para carros, caminhões e motos na BR-277, BR-373, BR-476, BR-369, BR-153 E PR-151, no Paraná. Essas praças fazem parte dos lotes 1 e 2, os primeiros a ganharem uma nova concessão após a mudança no pedágio. O Lote 1 é administrado pela Via Araucária. Já o Lote 2 está sob concessão da EPR Litoral Pioneiro.

O valor da tarifa mais cara é no trecho que liga Curitiba e Paranaguá, na BR-277. O preço é R$ 22,60, na praça que fica em São José dos Pinhais. Apesar da cobrança começar neste sábado, as duas concessionárias já estavam atuando nas regiões. O trabalho começou no dia 28 de fevereiro.

As empresas estariam realizando alguns reparos, como a troca de pavimento, antes de iniciar a cobrança do pedágio.

Preço do novo pedágio no Paraná

A tarifa básica no lote 1 – sob concessão da Via Araucária – para a categoria 1, de automóveis simples, será de R$ 8,70 em São Luiz do Purunã (BR-277), R$ 11,50 na Lapa (BR-476), R$ 10,90 em Porto Amazonas (BR-277), R$ 10,00 em Imbituva (BR-373) e R$ 10,20 em Irati (BR-277).

No lote 2, administrado pela EPR Litoral Pioneiro, a tarifa básica será de R$ 22,60 em São José dos Pinhais (BR-277); R$ 12,00 em Jacarezinho (BR-153 e BR-369); R$ 11,40 em Carambeí (PR-151); e R$ 7,60 em Jaguariaíva (PR-151).

Como vai funcionar o desconto no pedágio

Motoristas que utilizam a estrada com frequência vão ter um desconto progressivo. Esse modelo está nos contratados das duas concessionários e foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O desconto vai funcionar pelo uso da tag eletrônica e será aplicado automaticamente. O objetivo da medida é beneficiar moradores de cidades próximas às praças e que obrigatoriamente precisem passar pelos pontos de cobrança em seus deslocamentos de rotina.

Telefone da EPR Litoral Pioneiro e Via Araucária

No lote 1, o atendimento aos usuários da Via Araucária pode ser acessado pelo 0800-277 0376. No lote 2, a EPR Litoral Pioneiro atende seus usuários pelo telefone 0800-277 0153.

