Mais dois corpos são encontrados em Supermercado do Litoral; buscas continuam

No começo da manhã deste sábado (23), o Corpo de Bombeiros informou que foram localizadas mais duas vítimas, na madrugada, sob os escombros do supermercado que teve o teto desabado na noite de sexta-feira (22), em Pontal do Paraná. As vítimas encontradas sem vida ainda não foram identificadas.

São ao todo três mortes confirmadas (três mulheres) pelo Corpo de Bombeiros. Durante a noite de sexta, um corpo foi localizado e duas vítimas graves encaminhadas a hospitais de Pontal do Paraná e Paranaguá. Ainda mais 10 vítimas leves foram socorridas no local e levadas ao Pronto Socorro de Pontal do Paraná.

O grave acidente no supermercado aconteceu após a estrutura do teto do supermercado desabar, provocando a queda de caixas d’água que estavam sob a laje. As estruturas se romperam, alagando parte das gôndolas e corredores. O supermercado da Super Rede Atacadista, localizado no bairro Canoas, havia sido inaugurado na manhã de sexta-feira (22) e estava lotado no momento do acidente.

Segundo o major Fabricio Frazatto, dos Bombeiros, a estrutura colapsada do supermercado está localizada sob a panificadora, uma área de aproximadamente 30 metros quadrados.

As operações de remoção dos escombros e busca por possíveis vítimas, ainda não confirmadas, seguem sendo conduzidas pelo Corpo de Bombeiros. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

Sindicato lamenta acidente em Pontal do Paraná

Em nota divulgada na manhã deste sábado (23), o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios comunicou seu pesar pelo acidente no Litoral. Confira abaixo:

O SIEMERC vem por meio deste comunicar seu profundo pesar pelo acidente ocorrido no estabelecimento Super Rede do Litoral.

Neste momento de consternação, expressamos nossa solidariedade a todos os trabalhadores e familiares afetados.

Reiteramos que o SIEMERC está integralmente à disposição dos trabalhadores para oferecer todo o suporte necessário. Estamos comprometidos em assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e defendidos.

Além disso, informamos que o Sindicato se compromete a entender as circunstâncias do ocorrido com o objetivo de garantir que medidas preventivas sejam adotadas e que a segurança dos trabalhadores seja prioritária, evitando que tais eventos se repitam no futuro.

O SIEMERC atua e sempre atuará na defesa dos interesses dos trabalhadores, buscando proteção e justiça para toda categoria.

