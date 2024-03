Adolescente de 12 anos desaparece após ser vista em escola na RMC

A Polícia Civil do Paraná procura por uma adolescente de 12 anos, que desapareceu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Isabely Covaleski Pereira da Silva foi vista pela última vez na manhã de sexta-feira (22).

De acordo com as investigações, a menina foi até a escola pela manhã, ficou cerca de três minutos no corredor e saiu do local. A polícia segue investigando o caso a fim de localizar a adolescente.

LEIA TAMBÉM:

>> Mais dois corpos são encontrados em Supermercado do Litoral; buscas continuam

>> Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em Curitiba

Denuncie!

A Polícia Civil solicita o auxílio da população para localizar a adolescente. As informações podem ser repassadas de forma anônima para os telefones 197, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 99219-57954 diretamente à equipe de investigação.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba