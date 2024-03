Lamborghini inaugura novo showroom em São Paulo

A Automobili Lamborghini celebrou na terça-feira (19/03) à noite, a inauguração de seu novo showroom em São Paulo com a estreia sul-americana do todo-o-terreno Huracán Sterrato. Localizado em uma das cidades mais populosas e influentes do Brasil, o showroom afirma o compromisso da marca e o novo direcionamento do design para o futuro. Começando com exteriores atraentes, a Lamborghini quebra o status da vitrine padrão com uma aparência modernizada que é consistente com os valores fundamentais da empresa.

Para comemorar o novo showroom Lamborghini São Paulo, VIPs locais e líderes empresariais se juntaram à clientela da Lamborghini e aos principais executivos, incluindo o presidente e CEO da Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, diretor de Marketing e Vendas, Federico Foschini, e o CEO da Lamborghini América, Andrea Baldi.

“São Paulo é uma força influente na crescente comunidade automotiva do Brasil e, um parceiro forte como a Lamborghini São Paulo, garante que nossos clientes receberão uma experiência elevada”, disse Winkelmann. “O novo showroom de última geração irá melhorar ainda mais esta experiência, ao mesmo tempo que fará a transição da empresa para uma nova era de carros eletrificados”.

A cerimônia de inauguração também contou com a estreia no mercado do Huracán Sterrato. O primeiro do seu gênero, o Huracán Sterrato explora uma nova fronteira no prazer de condução, concebido para ir além quando o asfalto termina. Com uma velocidade máxima de 260 km/h, o Huracán todo-o-terreno pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos.

Lamborghini São Paulo

Localizada na Av. Pedroso de Morais, 2274 – Pinheiros, a concessionária serve como tela perfeita para os mais recentes supercarros esportivos da empresa – o Huracán Tecnica com motor V10 e o Huracán Sterrato todo-o-terreno, junto com dois novos modelos Urus Super SUV – o Urus Performante de alto desempenho e o poderoso e refinado Urus S. Com janelas do chão ao teto que dão ao showroom um efeito de caixa de joias, este novo espaço de varejo oferece uma experiência de marca envolvente, completa com Collezione e ofertas de moda Accessori Originali e uma sala de personalização Ad Personam, onde os clientes podem personalizar os carros dos seus sonhos com uma variedade quase infinita de cores e materiais personalizados.

A inauguração do showroom de São Paulo ocorre em um momento de imenso crescimento para a Lamborghini, já que a empresa entregou mais de 10.000 carros em 2023. A contagem final global foi de 10.112 unidades, um aumento de 10% em relação a 2022, enquanto a região das Américas entregou 3.465 unidades, um aumento de 9% em relação a 2022. Estes resultados excepcionais fornecem uma base sólida à medida que a Lamborghini continua a segunda fase do programa de investimento Direzione Cor Tauri – o roteiro por meio da eletrificação, que resultou no início da fase de hibridização em 2023 com o lançamento de o Revuelto, primeiro superesportivo híbrido HPEV (Veículo Eletrificado de Alto Desempenho).