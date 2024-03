Futuro ônibus elétrico Volkswagen chega a Curitiba

Após o anúncio do início de sua produção no segundo semestre deste ano, um protótipo do ônibus elétrico e-Volksbus, desenvolvido pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, chega a Curitiba (PR) para a sua segunda aparição pública, participando do evento Smart City. O encontro promovido até o dia 22 de março pela iCities, empresa brasileira pioneira em cidades inteligentes, em parceria com a Fira Barcelona, ​​instituição internacional referência em encontros globais, reúne 65 expositores na capital paranaense, e discute soluções para criar um futuro mais sustentável para as cidades e os seus cidadãos.

“Curitiba é referência internacional em planejamento urbano e modelo em transporte público. Participarmos de um evento com discussões tão essenciais e em uma cidade que coloca o ônibus como prioridade para a circulação urbana é muito importante e rico para conquistarmos soluções cada vez mais eficientes para as cidades brasileiras”, comenta Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Semana passada, o protótipo da VWCO foi o principal destaque do fórum “RJ Eletromobilidade – Nova Matriz Energética e o Futuro do Transportes Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro”, organizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). Além de exposição estática, o veículo fez uma rodagem de demonstração com convidados a bordo. (Foto: VWCO/Divulgação).