Vazamento de gás em apartamento: quem é responsável por resolver?

Desde fissuras nas paredes até vazamentos de gás, os sinais de manifestações patológicas devem ser um alerta para que o morador busque um profissional qualificado ou, em casos de condomínios, o responsável pela administração para solucionar os problemas. Em janeiro de 2024, um jovem foi a óbito após uma explosão em apartamento pela suspeita de vazamento de gás em Ponta Grossa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão foi registrada no bloco com menos de cinco anos de construção e danificou cerca de 10 apartamentos.

Em casos como esse, Antonio Elias, engenheiro civil e palestrante parceiro da Universidade Livre do Mercado Imobiliário e Condominial (Unihab), explicou que síndicos e administradores de condomínios devem ficar atentos em relação aos requisitos estabelecidos pela documentação requerida do sistema de gestão do condomínio. O tema foi abordado na palestra Patologias Construtivas em Condomínios, na sede do Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi-PR), em Curitiba, numa parceria com a Câmara de Valores Imobiliários (CVI).

LEIA TAMBÉM:

>> Novo Skatepark em Curitiba é construído e conta com ajuda da população para inaugurar

>> Nova praça de Curitiba com mirante e vista exuberante tem data para início das obras

“Quando se trata de instalação de gás, é indispensável que os síndicos ou administradores de condomínios tenham atualizado o ‘Certificado de Estanqueidade do Sistema de Gás’. Esse documento é elaborado por uma empresa especializada que, após diversos testes nas instalações de gás das áreas comuns, atestam que estão em conformidade e atendem a todos os requisitos de segurança. Já em áreas privativas, cabe ao Síndico fazer um planejamento prévio de inspeção nos equipamentos instalados em cada unidade habitada e colocar em prática essas checagens”, detalha Elias.

Fátima Galvão, vice-presidente de Condomínios do Secovi-PR, reforça que a checagem interna do imóvel é de responsabilidade do proprietário, mas cabe ao síndico esse acompanhamento e controle. Assim como de toda a manutenção do Condomínio.

Entretanto, a manifestação patológica não se encontra apenas em vazamentos de gás. De acordo com o especialista, ela é caracterizada pelos diversos problemas construtivos existentes em um imóvel, que têm como principais causas projetos mal elaborados, falhas de execução e utilização de materiais inadequados. Por isso, se faz necessária a avaliação técnica especializada para definir os melhores meios de tratamento e evitar a evolução dos defeitos.

Nos conjuntos habitacionais, o palestrante orienta que, primeiramente, cabe ao responsável pelo condomínio estar atento aos prazos recomendados para a realização de inspeções técnicas, conforme preceitos estabelecidos pelas normas e legislação municipal. Em unidades privativas a responsabilidade de contratar um profissional ou uma empresa habilitada é do morador do imóvel e todo o processo deve ser acompanhando pelo síndico. Já para as áreas comuns cabe ao administrador do condomínio realizar a contratação de laudos específicos que garantam a segurança pessoal e patrimonial.

Ligada ao Secovi-PR, a Unihab oferece capacitações e cursos para profissionais que atuam no setor imobiliário e condominial. “Como representantes do Setor Condominial e Imobiliário, nosso trabalho é sempre estar atento às atualizações e aos assuntos recorrentes do Setor para que os profissionais tenham cada vez mais expertise e possam evitar problemas que aparecem com frequência no dia a dia dos condomínios. Por isso, é tão importante a parceria com outras Associações do Mercado Imobiliário, com palestrantes e a participação ativa de síndicos e administradoras de condomínios nas atividades do Sindicato”, complementa Fátima Galvão.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba