Curitiba vai ganhar nos próximos meses um grande espaço dedicado aos skatistas, patinadores, e outros esportes olímpicos. A ação é da Carolina Ferreira Dobrezanski e do Jonathan Moura Dias, apaixonados por aventura e pelo filho Zyan. Para realizar o sonho de construir a academia, o casal está pedindo ajuda da comunidade diante de problemas que foram surgindo num barracão alugado por eles no bairro Rebouças. A Jumper Skatepark tem previsão de abertura para o dia 13 de abril.

O local fica na Rua Almirante Gonçalves, e várias rampas estão sendo construídas para que os desportivas a utilizem como forma de locação. Os equipamentos irão atender desde o praticante iniciante ao avançado, variando de tamanho e grau de dificuldade nas manobras.

A ideia surgiu há 7 anos, quando Jonathan imaginou ter um espaço com toda a estrutura para desenvolver habilidades nos esportes radicais. “Eu e a Carolina começamos a praticar Parkour em 2018, e pensamos em ter uma própria academia de esportes variados, e desde que começamos nosso relacionamento vimos que juntos poderíamos fazer esse sonho se tornar realidade, um tinha o que o outro precisava pra fazer isso dar certo. Estamos planejando um sistema que possa atender a todos os públicos, tanto aqueles que quiserem pagar pela hora de uso ou mensalistas”, disse o jovem Jonathan de 22 anos, natural de Aracaju, no Sergipe.

Construção do Skatepark é um sonho da Carolina Ferreira Dobrezanski e do Jonathan Moura Dias, apaixonados por aventura e pelo filho Zyan. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Projeto, desafios e alagamento

Em dezembro do ano passado, o projeto deu início com as obras. Nas redes sociais, o casal começou a compartilhar o lado positivo e negativo para a construção das rampas e do sonho. Problemas na fiação elétrica, reparos no mezanino com a madeira corroída, pintura e alagamento pós chuva prejudicaram na programação e no bolso.

“Desde o começo passamos por muitos desafios. Mas, com toda certeza, o alagamento foi o pior por nos pegar desprevenidos e trazer tantos custos extras tanto com materiais da rampa perdidos como o tempo que estamos atrasando para abrir”, comentou Carolina.

Para amenizar o custo, o casal lançou um rifa com valores que variam de R$ 1 a R$ 500 para a compra de materiais de construção. Os vencedores irão receber prêmios como três meses de acesso a pista ou R$ 500 ( terceiro lugar), mini rampa sob medida ou R$ 1500 ( segunda posição) e um quadriciclo 90 cilindradas gasolina 0 km como primeiro colocado.

“Nossa meta é levantar R$20 mil para tentar suprir um pouco os gastos, assim como recompensar a comunidade que tanto nos ajudou com vários prêmios. Se não fosse pela galera, muito provavelmente, teríamos desistido do projeto. Sentimos que estamos dando espaço para o progresso de muitas pessoas, e que isso aos poucos está se tornando uma verdadeira família”, disse Carolina.

Como ajudar e conhecer o projeto?

Para colaborar com o projeto e acompanhar o casal nas redes sociais, siga o Jumper Skate Park no Instagram. Nas postagens, vai encontrar a melhor forma de ajudar e concorrer aos prêmios.

