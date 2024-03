O nome mudou de Araucária para Barcelona, mas a nova praça de Curitiba deve começar a sair do papel. O prefeito Rafael Greca anunciou oficialmente, que a nova praça no bairro Vista Alegre com vista para a Serra do Mar, vai ter a denominação em homenagem à cidade espanhola. A ordem de serviço foi assinada para o início da implantação do terreno de propriedade do município, nas ruas José Antoniassi, Roberto Barrozo e Rosa Saporski.

No ano passado, a prefeitura anunciou o projeto do mirante. A ideia era entregar a obra para a comunidade no fim de 2023, como presente de aniversário de 330 anos. No entanto, o prazo se estendeu devido ao processo de preparação para o edital de licitação.

Com a definição a cargo da empresa Tecville Construções Civis, as obras para criação da Praça Barcelona terão um investimento de R$ 5.124.068,63, em recursos do município, com previsão de início em abril e duração de oito meses.

Na Praça Barcelona, vai ser construída uma rampa com 220 metros de comprimentos em zigue-zague e aramada (com buraquinhos), com possibilidade de seguir para os degraus, tendo 8% de declive. Além disso, um belvedere – construção isolada num jardim ou parque – de onde será possível desfrutar de um mirante, promete ser o ponto alto da obra com bancos voltados à Serra do Mar.

Mudança de nome?

Segundo a prefeitura de Curitiba, o nome Praça Araucária era provisório, só uma ideia. Agora foi formalizado e o local recebeu o nome oficial de Praça Barcelona.

“Barcelona nos trouxe imensas alegrias desde 2017. A Prefeitura participou todos os anos do Smart City World Congress, da Fira Barcelona, e ela veio à nossa cidade, com cinco edições do Smart City Expo Curitiba. Por isso, com imensa alegria, eu apresento a futura praça que será implantada”, disse Rafael Greca, ao participar do segundo dia do Smart City Expo Curitiba, na quinta-feira (21).

Foi também na capital catalã que Curitiba recebeu o título de Cidade mais inteligente do Mundo, em novembro de 2023.

