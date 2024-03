Garagem Racing inicia temporada em Rivera, no Uruguai

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac) inicia a Temporada 2024 em Rivera, no Uruguai, com a 1.ª etapa no Autódromo Eduardo Cabrera, que tem 3.160 metros de extensão, por 14 metros de largura. A cidade de Rivera faz divisa com o a cidade brasileira de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria Eletrônica, e, Fabrício Rossatto, caminhão Volkwagen n.º 82, na categoria Bomba Injetora, que partem para mais uma disputa na Fórmula Truck, em busca de poles, vitórias e títulos.

Na estrutura da Garagem Racing tem um preparador e três mecânicos e é bem organizada, com ferramentas e equipamentos de última geração para o desenvolvimento dos motores e dos caminhões, inclusive com simuladores para ajudar na pilotagem perfeita. “Vamos para Rivera em busca de bons resultados. A minha expectativa está na estreia do meu caminhão DAF, que agora temos que buscar os acertos em todas as pistas, por ser nosso primeiro ano com ele. Mas, pelos testes com o dinamômetro já vimos que estaremos fortes em 2024”, disse Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac).

Já o piloto Fabrício Rossatto vai continuar com o seu caminhão Volkswagen n.º 82 até o mês de maio, quando ficará pronto o seu novo DAF e passará a correr na categoria Eletrônica. “Estamos numa correria desde o início do ano, com o desenvolvimento do caminhão DAF do Joãozinho, para estrear na primeira etapa, em Rivera no Uruguai. Optamos em terminar um e na sequência concluir o outro, para não atrapalhar os planos da estreia em Rivera. Mas para a terceira etapa, nos dias 01 e 02 de junho, em Cascavel, farei a estreia do meu DAF”, concluiu Fabrício Rossatto (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac).

Calendário da Fórmula Truck 2024:

1.ª etapa – 23 e 24 de março – Rivera (Uruguai);

2.ª etapa – 20 e 21 de abril – Guaporé (RS);

3.ª etapa – 01 e 02 de junho – Cascavel (PR);

4.ª etapa – 29 e 30 de junho – São Paulo (SP) – A definir;

5.ª etapa – 03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª etapa – 14 e 15 de setembro – Campo Grande (MS);

7.ª etapa – 14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 09 e 10 de novembro – Tarumã (RS);

9.ª etapa – 30/11 e 01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Divulgação).