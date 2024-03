300 motivos para conferir a programação do Festival de Curitiba

Com a inédita apresentação “Duelo da Amazônia”, o auto do Boi Garantido e do Boi Caprichoso do tradicional Festival Folclórico de Parintins (AM), que chega pela primeira vez à Região Sul do país, começa nesta segunda-feira (25) o 32º Festival de Curitiba, um dos maiores e mais importantes festivais de artes cênicas do Brasil. A expectativa de público para a edição é de 200 mil pessoas, com cerca de 300 atrações em 13 dias de programação.

A mestra da cerimônias da abertura será a comediante Nany People. Além da presença na abertura, a peça “Duelo da Amazônia” terá duas apresentações com venda de ingresso aberta ao público nos dias 26 e 27 de março, às 20h30, no Teatro Positivo. Neste ano, o Festival recebe outros três espetáculos de companhias vindas da região Norte do país, como o musical “Cabaré Chinelo”, o espetáculo de dança “Ta – Sobre Ser Grande” e a performance ritual “Üh-Pü”.

Além desta inédita integração regional, a programação da 32ª edição do Festival reúne entre suas 300 atrações, estreias nacionais de peças como “Agora É Que São Elas”, novo espetáculo dirigido por Fábio Porchat. Há também atrações premiadas como “Macacos” e “Azira’I” e peças com nomes consagrados como “Traidor”, escrita e dirigida por Gerald Thomas e estrelada por Marco Nanini. E muitos espetáculos gratuitos e para todos os gostos no Fringe, além de eventos com dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performances e gastronomia.

Mais da metade das peças da Mostra Lucia Camargo já estão com a lotação esgotada e algumas delas, como “Mutações”, com o paranaense Luís Melo, abriram sessões extras. Os ingressos para todos os eventos estão disponíveis pelo site oficial e na bilheteria física no ParkShoppingBarigüi (piso térreo).

Curadoria

Em 2024, a curadoria da Mostra Lucia Camargo está novamente a cargo da produtora e pesquisadora Daniele Sampaio, da atriz e diretora Giovana Soar e do dramaturgo e crítico teatral Patrick Pessoa, que selecionaram 22 espetáculos que representam a diversidade do atual cenário do teatro nacional.

“Será um Festival de Curitiba marcante, com grandes nomes da nossa dramaturgia, estreias e espetáculos que lotaram as salas de teatro em todas as regiões do país”, comenta Fabíula Passini, diretora do Festival de Curitiba.

Uma das tradições do Festival de Curitiba é o Fringe, que não passa pela curadoria do Festival, do qual as companhias de teatro, circo, música, dança e outras vertentes artísticas participam por meio de cadastro voluntário.

Como parte de sua programação gratuita e acessível a todos os públicos, a mostra ocupa teatros, praças, parques e ruas de Curitiba e Região Metropolitana, com mais de 285 espetáculos, produzidos por aproximadamente 1800 artistas e técnicos vindos de 12 estados do Brasil e de outros países, como Argentina, Peru, Chile e Bolívia, sendo 38 deles apresentados de forma gratuita.

“Nossa proposta é produzir um ‘Festival para Todos’, que abrace todos os tipos de públicos, idades, com acessibilidade, diferentes gêneros e estilos artísticos, mantendo boa parte da programação de forma gratuita e plural, promovendo assim, por meio da arte, a economia criativa e o turismo de Curitiba e região”, explica o diretor do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz.

A Mostra Lucia Camargo e o Fringe são apresentados por Ourocard, Sanepar e Tradener – Comercialização de Energia, com patrocínio de EBANX, Banco CNH Industrial e New Holland, ClearCorrect, Copel – Pura Energia, Brose, UNINTER e GRASP.

Mostra Temporada de Musicais

Outra grande novidade na 32ª edição é a “Mostra Temporada de Musicais”, que ocupará o Teatro Positivo com quatro grandes montagens. São eles, além do espetáculo de abertura, os sucessos “Ney Matogrosso – Homem com H – O Musical”, espetáculo com texto de Emílio Boechat e Marília Toledo, que homenageia o cantor camaleônico Ney Matogrosso, vivido no palco por Renan Mattos, que venceu o prêmio Destaque Imprensa Digital 2022 e foi indicado ao APCA, ambos na categoria de melhor ator; também “Silvio Santos Vem Aí”, que destaca o maior apresentador da TV brasileira, com a participação de personagens icônicos como Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo, Pedro de Lara entre outros, com músicas que marcaram essas décadas e animaram os programas de auditório. E “Carmen – A Grande Pequena Notável”, que conta a história da cantora Carmen Miranda, desde sua chegada ao Brasil ainda criança, passagem pelas rádios, suas primeiras gravações em disco, pelo cinema brasileiro e o Cassino da Urca, até o estrelato nos filmes de Hollywood. A Mostra Temporada de Musicais é apresentada pelo Instituto J. Malucelli e pela Universidade Positivo.

Mostra Surda de Teatro

Outra novidade na edição de 2024 é a “Mostra Surda de Teatro”, que celebra o protagonismo de artistas surdos, apresentando a cultura e expressão artística em Libras. A mostra foi convidada para apresentar sete atrações no TUC – Teatro Universitário de Curitiba -, com espetáculos e performances como os dramas “Sede de Sangue”, do Recife – PE; “Dois Perdidos: A Língua Não Dita Numa Relação”, de São Carlos – SP; e “Surdo, Logo Existo”, de Curitiba; além das comédias “UFC UNIÃO FORÇA DA COMÉDIA: Mimico Putz x Palhaço Surddy”, de Macapá – AP e Recife – PE; “Um Perfume Pra Te Conquistar”, de Florianópolis – SC; bem como as experimentais curitibanas “Espaços” e “Visualinguas”.

Guritiba

Projeto cultural e social que ocorre durante todo o ano e tem seu pontapé durante o Festival de Curitiba, tem como foco a democratização do acesso à arte para crianças, adolescentes, educadores e famílias. Em 2024, o programa acontece de 26 de março até 7 de abril, com programação especial para toda a família.

Nesta edição, no Teatro Bom Jesus, o premiado espetáculo “Valentim Valentinho”, ganhador do Prêmio APCA 2023 de Melhor Direção na categoria Infanto-juvenil, que narra a história de um menino prestes a completar 11 anos e que sonha em ganhar ‘coragem’ de presente de aniversário; e “Itan e Tal”, do Grupo Baquetá, premiado como Melhor Iluminação em 2023 com o Troféu Gralha Azul, que conta a história de uma menina preta que adora cantar, brincar e cria um jogo chamado “Mundo Invertido das Palavras”, em que descobre que seu nome ao contrário é itaN. Além disso, durante o período do Festival de Curitiba diversas ações levarão cultura, divertimento e educação de forma lúdica à diversas instituições sociais da região, com os espetáculos “Rádio Girolê”, “O Terreno Baldio”, “No Armário não Cabe Ninguém” e “Ynari: A Menina das Cinco Tranças”.

O Programa Guritiba é apresentado por BRFértil Fertilizantes, Banco CNH Industrial e New Holland, Peróxidos do Brasil e Sanepar, com patrocínio de Neovia Engenharia, Mili, Ritmo Logística, Tradener Comercialização de Energia, Grupo Barigüi e Schattdecor, com apoio da Impextraco.

MishMash

Mostra de variedades artísticas e performáticas que diverte famílias inteiras com números de malabarismo, mágica, mímicas, circo, palhaçaria, música, entre outras vertentes, ocorrerá 6 e 7 de abril, no Viasoft Experience – Universidade Positivo, com direção do experiente Ricardo Nolasko e curadoria de Pedro de Freitas e Rafael Barreiros, o Palhaço Alípio, que já confirmam a presença como Mestra de Cerimônias da cantora e atriz Alessandra Maestrini. O MishMash é apresentado por Arotubi, Thales Group e Sanepar, com patrocínio de Tintas Darka, Universidade Positivo, Vianmaq Equipamentos, Gelopar, Itambé e Neovia Engenharia.

Risorama | 20 anos

Mantendo sua tradição em formato de um grande comedy club com os maiores nomes do humor do país, em apresentações com serviço de bar ao público, cujo anfitrião é Diogo Portugal, um dos precursores do stand-up no Brasil, o Risorama chega em sua comemorativa 20ª edição, trazendo humoristas de destaque da televisão, da internet e dos palcos. O mais tradicional festival de humor nacional ocorre de 28 de março a 2 de abril, no Viasoft Experience – Universidade Positivo, com nomes já confirmados como Danilo Gentili, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Patrick Maia, Diguinho Coruja, Dra. Rosangela, Ed Gama, Nany People, Afonso Padilha, Matheus Ceará, entre outros.

O Risorama é apresentado por Grupo Potencial, Electra, Havan, Você + Seguro, Grupo Barigüi, com patrocínio de Uni Lubrificantes, Helisul Aviação, Universidade Positivo, Grupo Risotolândia, Balaroti, Porto a Porto, Therezópolis e Coca-Cola – FEMSA, com o apoio de Neovia Engenharia e Grupo Vellore.

Gastronomix

O primeiro evento artístico e gastronômico ao ar livre do país, que une programação de música instrumental, artes cênicas e gastronomia, com curadoria do estrelado Chef Celso Freire. Este ano, além do novo e bucólico endereço, à beira do lago do belo complexo da Universidade Positivo, o Gmix terá cardápio especial para as crianças, entre as 27 opções de pratos que poderão ser conhecidas antecipadamente, pelas redes do Gastronomix (@gastronomixoficial).

Preparos salgados e doces criados por alguns dos melhores restaurantes brasileiros participarão da edição 2024, nos dias 6 e 7 de abril, das 11h30 às 18h, na UP Experience – Sala de Eventos: Caxiri, Babbo Osteria, Sichóu, Xapuri, Accademia Gastronômica, Asu, Tierra del Fuego, DUQ Quintana, Kazuo, Gelataio, Roberta Schwanke Gastronomie, Damarate, Buffet Brigadeiro. São cardápios com referências asiáticas, orientais, italianas, argentinas e brasileiras – um verdadeiro passeio gastronômico por diferentes culturas.

E o Gmix também está dentro do eixo amazônico que é um destaque do Festival de Curitiba este ano. “Também temos um chef que trouxe a Amazônia na bagagem”, adianta Celso Freire, o criador e curador do Gastronomix. Do restaurante Caxiri, a chef Débora Shornik traz de Manaus o “Pirarucu Puquecado” e o “Desfiado de Pato com Tucupi”. O cardápio terá também três opções vegetarianas e uma vegana, além das sobremesas.

O Gastronomix é patrocinado por Chocolates Weissburg, Thales Group, Universidade Positivo, Banco CNH Industrial e New Holland, Therezópolis e Coca-Cola – FEMSA.

Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba www.festivaldecuritiba.com.br, pelas redes sociais disponíveis no Facebook @fest.curitiba, pelo Instagram @festivaldecuritiba e pelo Twitter @Fest_curitiba.

Valores:

Mostra Lucia Camargo – De R$00 a R$85 (entrada inteira), + taxa adm.

Risorama – De R$42,50 a R$85 (entrada inteira) + taxa adm.

Fringe – De R$00 a R$75 (entrada inteira) + taxa adm.

Mostra Surda de Teatro – Gratuita

Mostra Temporada de Musicais – De R$42,50 a R$85 (entrada inteira) + taxa adm.

MishMash – De R$30 a R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Programa Guritiba – De R$30 a R$60 (entrada inteira) + taxa adm.

Gastronomix – De R$15 a R$30 (entrada inteira) + taxa adm.

*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$36 e R$18, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras.

Serviço

32.º Festival de Curitiba

Data: De 25/3 a 7/4 de 2024

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no ParkShoppingBarigüi – piso térreo – (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Ecoville), de segunda a sábado, das 10h às 21h, e, domingos e feriados, das 12h às 20h.

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo

Confira também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clientes Banco do Brasil, clubes de desconto e associações.

