O clube de voluntários Lions Clube Curitiba Batel realiza neste sábado (23) o Bazar Beneficente dos Lions, com produtos apreendidos pela Receita Federal. O evento acontece das 9h às 17h, na Igreja do Balão, no bairro Alto da XV. Os descontos podem chegar a até 60% e as compras serão limitadas ao valor de R$ 2.500 por pessoa.

Os itens à venda são eletrônicos, eletrodomésticos, utensílios domésticos, artigos de decoração, equipamentos e suprimentos de informática, relógios inteligentes, perfumes, produtos de estética, celulares, brinquedos, vestuário, ferramentas, itens para pesca, materiais de saúde, além de equipamentos e acessórios de áudio, vídeo e fotografia.

Os atendimentos acontecerão por ordem de chegada e os interessados devem se cadastrar previamente no site do Lions Clube.

Os valores arrecadados servirão para continuidade dos projetos beneficentes da instituição, como a iniciativa Escola de Música Lions, que atendeu mais de mil crianças e adolescentes moradoras da Vila Uberaba.

Confira a lista completa dos produtos neste site!

