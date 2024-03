O ovo de Páscoa do bombom Caribe está esgotado e, segundo a Nestlé, dona da Garoto, o produto só volta ao mercado na temporada festiva de 2025.

Um destaques no portfólio da Nestlé para a data neste ano, o bombom de chocolate ao leite e recheio de banana é conhecido por dividir paixões, há quem ame e quem odeie.

O sucesso do ovo da Garoto também é confirmado pelo Google Trends. O interesse de buscas por esse produto na plataforma cresceu 266% nos últimos 30 dias.

Após desaparecer das tradicionais parreiras de ovos e do ecommerce das varejistas, o ovo Caribe já aparece sendo vendido por até R$ 449 em marketplaces, onde lojas e pessoas físicas que fizeram estoque comercializam por quanto quiserem.

Antes de os estoques das lojas convencionais chegarem ao fim, o ovo de 229 gramas era encontrado por preços entre R$ 45 e R$ 50.

No Mercado Livre, maior operação de comércio eletrônico da América Latina, o Caribe aparece como o segundo produto mais vendido na categoria ovo de Páscoa.

Em redes sociais como o X (ex-Twitter), apaixonados pelo bombom viram no estoque zerado a confirmação de que não estão sozinhos. “É sinal de bom gosto e o Caribe é o melhor bombom da Garoto”, relatou um usuário da rede ao reproduzir uma conversa sobre o ovo de embalagem amarela.

Em 2022, o gerente de marketing da Nestlé Brasil, Marcos Freitas, disse à Folha que o Caribe, mesmo dividindo opiniões “tem uma grande parcela do público consumidor que é fã do chocolate”.

