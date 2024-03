Em parceria com a Dataprom, a curitibana NHS Sistemas de Energia está simulando um ambiente de trânsito durante a Smart City Expo Curitiba 2024, que acontece até esta sexta (22), no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui). Nos semáforos do local, foi instalada a linha de nobreaks outdoor. A funcionalidade do produto foi testada já na preparação da feira, quando um temporal deixou a capital paranaense sem luz e mesmo assim, a sinalização de trânsito continuou funcionando perfeitamente.

Cidades inteligentes precisam de trânsito inteligente. Mas como manter a ordem nas grandes cidades durante o caos causado por quedas de energia e eventos meteorológicos? Fabio Moro, diretor comercial e de marketing da NHS, explica que a linha de nobreaks outdoor da empresa é um case de sucesso na capital paulista. E, aqui em Curitiba, alguns cruzamentos já contam com a tecnologia, entre eles: Winston Churchill x José Zaleski e Rep. Argentina x Pedro Bonat.

+ Veja mais: Megaobra altera o trânsito em Curitiba na região do Trevo do Atuba; veja desvio

A crise energética é um desafio global que exige ação imediata, tanto por parte das empresas quanto da sociedade civil. De acordo com o World Energy Outlook 2020, a demanda por energia em todo o mundo está prevista para aumentar, tornando ainda mais crucial a busca por alternativas sustentáveis e confiáveis.

As constantes quedas de energia elétrica têm impactado negativamente a vida cotidiana dos brasileiros, afetando desde rotinas pessoais até operações empresariais. Dentro desse contexto, soluções como os nobreaks têm se destacado, oferecendo uma fonte de energia confiável e garantindo a continuidade das atividades mesmo em situações adversas.

Além dos nobreaks, a empresa oferece soluções de energia solar, contribuindo para a redução da dependência da rede elétrica convencional e promovendo a sustentabilidade ambiental.

+ Leia também: Importante rua de Curitiba fica interditada após árvore despencar em fiação

Moro destaca a importância de repensar a gestão da energia e adotar medidas preventivas: “É fundamental que a população e as autoridades tenham conhecimento das opções disponíveis para garantir o fornecimento de energia em momentos críticos. Tanto governos quanto organizações privadas e a sociedade civil devem trabalhar juntos para assegurar que o acesso à energia seja equitativo e sustentável. Juntos, podemos criar um futuro mais resiliente e sustentável para todos”.

