Caos no trânsito!

Uma queda árvore em Curitiba deixa o trânsito complicado em um trecho da Rua Matheus Leme, nas proximidades do Parque São Lourenço, na capital paranaense. A árvore despencou em cima da fiação e em parte do asfalto, causando transtornos na região do bairro São Lourenço. Há residências sem energia e bloqueio na rua, que está no sistema pare e siga.

A queda da árvore ocorreu na tarde desta quinta-feira (21), após o forte temporal que atingiu Curitiba. Foram registradas quedas de árvore, alagamentos e até um ônibus atingido por uma araucária que caiu no bairro Orleans. Uma mulher ficou ferida.

+Leia mais! Massa de ar polar avança e deixa Curitiba com temperaturas mais amenas; Previsão!

O trânsito na Rua Matheus Leme está no sistema pare e siga. Por ser um trecho importante na região, a Setran fez esta liberação parcial da via até que equipes retirem a árvore que está com sua copa apoiada na fiação de energia e também cobrindo o asfalto.

Segundo a Copel na manhã desta sexta-feira 185 imóveis ainda estavam sem energia.

A fila no trecho estava grande tanto para chegar ao centro quanto para sair de Curitiba. A orientação é tentar seguir por outro caminho.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba