Árvore cai em cima de ônibus e deixa vítima presa nas ferragens em Curitiba

Uma árvore caiu em cima de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba na tarde desta quinta-feira (21). O acidente aconteceu na Rua Virgínia Dalabona, no bairro Orleans. Uma mulher de 53 anos ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

O pinheiro caiu no momento em que o ônibus passava pela rua. A árvore atingiu o meio do veículo e causou diversos danos. A passageira que ficou presa estava sentada em um dos bancos.

De acordo com informações dos bombeiros, a mulher sofreu ferimentos nos braços e no rosto. Ela foi retirada do coletivo e encaminhada ao Hospital Evangélico. Outras duas pessoas também foram levemente atingidas, mas recusaram atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.

Morador da região, Eduardo Mutschler estava trabalhando quando o acidente aconteceu. “Começou um vento mais forte, eu desci pra tirar a minha moto. Quando eu desci, escutei o barulho e o pinheiro caiu em cima do ônibus. Na hora que caiu já vi que tinha acontecido alguma coisa, tinha muita gente gritando dentro do ônibus. Acabei saindo pra ajudar e vi que tinha uma mulher presa nas ferragens”, relata.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que o ônibus envolvido no acidente faz a linha 821 – Fernão Dias. Ele seguia sentido Santa Felicidade quando foi atingido pelo pinheiro.

