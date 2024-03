ACP instala Câmara Setorial de Cafés, Bares e Restaurantes em defesa do setor

A Associação Comercial do Paraná (ACP) instalou na manhã desta quinta-feira, 21 de março, sua primeira Câmara Setorial de Cafés, Bares e Restaurantes. Tendo à frente o empresário Délio Canabrava, proprietário do grupo Cantina do Délio, a câmara vai reunir empreendedores com objetivo de organizar demandas junto aos governos municipal e estadual, buscando o desenvolvimento do setor.

Nada menos que 12 empresas já estão associadas neste primeiro momento. “Somos agora os fundadores de uma entidade que vai ajudar a fortalecer nosso segmento”, diz Délio Canabrava.

+ Veja mais: O Campeão dos Campeões dos bares de Curitiba – Dom Rodrigo, em Santa Felicidade

A Câmara Setorial de Cafés, Bares e Restaurantes vai atuar em parceria com a Abrasel-PR na defesa do segmento de gastronomia. Já estão inscritos os empreendimentos:

Bar do Alemão;

Boi and Beer;

Grupo Campesina/Otello/Café Itália/ KAN;

Cantina do Délio Itupava e Batel;

Gold Food Service;

Grupo Mustang/ Canabenta;

Ideal Coffee;

Lucca Café;

Lupita Café;

Ópera Arte;

Porto a Porto;

Sushiaki.

“Vale destacar que em 133 anos de existência essa é a primeira vez que a Associação Comercial do Paraná tem uma câmara ligada ao setor de bares e restaurantes. Nisso devemos agradecer ao presidente da ACP, Antonio Gilberto Deggerone, e sua equipe sempre atenta ao que acontece no comércio paranaense”, observa Délio Canabrava.

Ele acrescenta que considera o envolvimento com associativismo fundamental para o crescimento do segmento de comércio com responsabilidade, sustentabilidade e cidadania.

+ Leia mais: Revitalização de antiga fábrica de Curitiba segue exemplos de Tóquio e NY

Empresários que queiram participar da nova Câmara Setorial podem se inscrever com facilidade. A taxa mensal é de R$ 39,90 e garante vários benefícios, entre eles acesso a descontos em convênios de saúde e odontológicos para funcionários, consulta de crédito e um clube de descontos variados.

Interessados podem buscar informações pelo WhatsApp (41) 98819-7126.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba