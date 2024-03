Mega produtor paranaense de frango passa a investir em vegetal queridinho

A Canção, do grupo GTFoods, anuncia neste mês de março uma novidade para quem gosta de alimentos rápidos e práticos. As batatas-palito congeladas pré-fritas fazem agora parte do portfólio de alimentos comercializados pela marca ao redor do Brasil. O lançamento foi feito na feira Super Rio Expofood, que acontece entre 19 e 21 de março, no Rio de Janeiro.

De acordo com o CEO da GTFoods, Rafael Tortola, o lançamento do novo produto visa atender ao padrão de estilo de vida de grande parte da população que valoriza a praticidade no preparo dos alimentos, aliado a sabor e à qualidade nutricional. Conforme o levantamento Consumer Insights 2023, realizado pela Kantar, em dois anos, o Brasil registrou um crescimento de 38% no consumo desses tipos de produtos.

“A batata é um dos vegetais mais consumidos no mundo e pode ser saboreada em diversos momentos, seja em happy hours com amigos, em eventos ou até mesmo em casa. Diante desse comportamento dos clientes, que desejam praticidade, decidimos lançar o novo produto”, destaca Tortola.

As batatas-palito da Canção podem ser preparadas no forno, fritas por imersão ou em fritadeiras elétricas sem óleo, as air fryers. No mercado, os produtos serão comercializados em embalagens de 2 kg, 1,1 kg e 400 g.

Sobre a GTFoods

Da força do campo, nasceu em 1992 o grupo GTFoods, hoje um dos seis maiores produtores de carne de frango do Brasil, além de estar entre os 10 maiores exportadores dessa proteína no país.

O grupo engloba as marcas Bellaves, Brasil Embalagens, Canção Alimentos e Lorenz e possui uma cadeia produtiva verticalizada com métodos de produção inovadores, de alta tecnologia e profissionais capacitados. Ao todo, comercializa mensalmente mais de 30.000 toneladas entre frango, peixes e vegetais congelados.

Com mais de 10 mil colaboradores, a GTFoods, que possui habilitações para exportar para mais de 100 países, tem logística própria com uma frota composta por 258 caminhões – os produtos chegam até as principais redes supermercadistas e atacadistas do Brasil por meio de oito filiais de armazenagem e distribuição – e a responsabilidade ambiental como prioridade.

