O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para parte do Paraná para esta quinta-feira (21). A informação sinaliza que podem ocorrer fortes chuvas, com possibilidade de queda de granizo e alagamentos.

De acordo com o Inmet, o alerta vermelho indica chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. A partir disso, há chance de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

No mapa indicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a tempestade deve atingir as regiões sudoeste, oeste e centro-sul do Paraná.

Alerta Laranja em Curitiba

Para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, um alerta laranja foi emitido pelo Inmet, a partir das primeiras horas de quinta-feira. A vigência se estende até às 22h. Com isso, a qualquer momento, chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, queda de granizo e riscos de corte de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

Proteja-se

As orientações do Instituto, para evitar maiores riscos durante a tempestade, são:

– Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

