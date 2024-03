Os visitantes do Smart City Expo Curitiba 2024, no Centro de Exposições Positivo do Parque Barigui, poderão conhecer soluções em diversas áreas, além da tecnologia. Com mais de 65 expositores, essa edição do evento apresenta diversas alternativas para ajudar as cidades a se tornarem mais conectadas, eficientes e sustentáveis.

Até esta sexta-feira (22), os visitantes podem ver soluções para digitalização de cidades, mobilidade, segurança pública, paisagismo e tecnologias que podem transformar o cenário urbano brasileiro. O foco não são apenas as grandes cidades, mas também os municípios pequenos e médios.

“Estamos orgulhosos em promover um evento que vai além de apresentar tecnologias avançadas. A Smart City Expo Curitiba é um espaço de colaboração, em que ideias convergem para impulsionar a evolução das cidades brasileiras em direção a um futuro mais inteligente e sustentável, afinal, pessoas inteligentes criam cidades inteligentes”, comenta Roberto Marcelino, diretor de Relações Governamentais do iCities.

Sustentabilidade

Um dos atrativos do evento é a Carruagem Elétrica, da Verth Tecnologia, uma startup que oferece soluções inovadoras para cidades inteligentes. A inovação utiliza tecnologia de ponta, com motorização 100% elétrica, que dispensa a tração animal e tem um design retrô.

A carruagem poderá atender cidades turísticas como uma nova opção de modal, além das demandas da iniciativa privada, podendo ser utilizada em eventos, hotéis, bares e parques temáticos.

Educação

A Arlequim Technologies é a empresa brasileira de virtualização de computadores com atuação em toda América Latina e sede em Curitiba (PR). No evento, mostra sua solução de fácil utilização que funciona como um computador convencional a partir de equipamentos básicos, solucionando questões de obsolescência de equipamentos, sistemas ultrapassados, impacto em baixa produtividade e dificuldade na manutenção. Além disso, apresenta computadores virtuais rodando games on-line em ações imersivas e interativas.

Reutilização

Ao lado da entrada do Centro de Eventos está o estande da Uniformes do Bem. Por meio dela, empresas podem enviar os seus uniformes que seriam descartados, para que a empresa recicle os materiais e dê novas utilidades a eles. Muitos desses novos produtos são então doados pelo grupo.

“A função social desse processo é o mais importante para nós, por isso realizamos tantas doações”, conta a colaboradora Thamara de Lima.

Mobilidade urbana

Também próximo à entrada do pavilhão está o semáforo inteligente da Dataprom, que expõe soluções para gestão inteligente do trânsito e da segurança, com destaque para o sistema de controle de tráfego autônomo em tempo real para redução de congestionamentos.

Realidade virtual

Uma das principais atrações desta edição é o tour O Rosto da Cidade mais Inteligente do Mundo, que disponibiliza óculos de realidade virtual para as pessoas fazerem “um passeio” por pontos turísticos de Curitiba por ângulos inesperados, como se estivessem em um drone.

“Foi diferente de tudo o que eu estou acostumada, eu me senti dentro de um helicóptero. Adorei a experiência, é legal que esse tipo de coisa seja acessível assim”, conta a visitante Maristella Gebeluca, que participou da experiência.

Gestão pública

Já o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) oferece aos visitantes a oportunidade de explorar de maneira interativa algumas de suas soluções, como o Sistema de Atendimento e Informações ao Cidadão, Sistema de Manutenção Urbana, Sistema de Gestão de Processos Judiciais e ferramentas de Business Intelligence (BI), que contribuem efetivamente para uma administração pública eficiente e transparente.

Além disso, o manuseio de aplicativos pioneiros mostra como o acesso a serviços públicos pode ser simplificado, facilitando a vida dos cidadãos.

Inteligência urbana

O evento também traz soluções para a área de inteligência urbana, como o estande da NEC, empresa japonesa de tecnologia, que mostra a solução integrada de cidades inteligentes da NEC, por meio de uma experiência imersiva que permitirá aos visitantes vivenciarem o dia a dia dos centros urbanos na prática e em tempo real. Através de displays conectados, ocorre a transmissão de informações e imagens de casos reais aplicados em cidades ao redor do mundo.

Já a Intelicity, empresa com soluções de monitoramento urbano para cidades inteligentes, tem um espaço interativo com uma maquete que identifica, em tempo real e por inteligência artificial, todos os objetos colocados na réplica da cidade, como buracos e placas.

Smart City Expo 2024

A Smart City Expo Curitiba 2024 acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A iniciativa é promovida pela iCities, uma empresa brasileira pioneira em cidades inteligentes, com a chancela da Fira Barcelona, instituição internacional com 90 anos de história e referência em encontros globais.

