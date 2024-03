Kardian inaugura uma nova fase da Renault no Brasil

O Renault Kardian fez sua estreia nessa terça-feira (19/03), em lançamento global da marca, reunindo a imprensa automotiva do Brasil e toda América Latina. Ele inaugura também a Modular Platform (RGMP) da Renault Group, sendo o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca, que traz o novo motor 1.0 turbo TCe de 125 cv com 220 Nm e o novo câmbio automático de dupla embreagem úmida. O Kardian é um carro completamente novo, moderno e tecnológico, que chega para competir no segmento B-SUV.

O Kardian é o primeiro veículo do Renault International Game Plan 2027, o plano estratégico para os mercados internacionais, anunciado em outubro de 2023 pelo CEO global da marca, Fabrice Cambolive. Até 2027 serão lançados outros sete novos modelos.

O novo modelo é produzido no Complexo Ayrton Senna, uma fábrica moderna com altíssimo nível de excelência. A Renault é única fabricante de automóveis da América Latina a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), como “Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse” – “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, por ser uma planta referência em tecnologia da indústria 4.0.

O Kardian se diferencia pelas inovações e recursos normalmente encontrados no segmento superior, como o freio de estacionamento eletrônico, a alavanca de marchas do tipo “e-shifter” e as regulagens do sistema Multi-Sense que permitem customizar a condução e o ambient lighting, com personalização com oito cores diferentes, além das regulagens do sistema de direção e da resposta do conjunto motor/câmbio.

Além disso, o Kardian traz seis airbags de série em todas as versões e 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).

Design: nova identidade de marca

O B-SUV é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade de marca, com o logo “Nouvel R”. Baseada no formato de losango, a grade frontal exibe desenhos em formato de “diamante”, graças aos vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano, na versão première edition.

Parte integrante da nova identidade de marca da Renault, a assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O módulo superior apresenta uma faixa estreita com os faróis de rodagem diurna (DRL) e os piscas – todos de LED –, criando um efeito esculpido e moderno. O módulo inferior também apresenta faróis “full LED”, que otimizam o conforto ao dirigir e conferem um visual único ao veículo.

A traseira exibe a assinatura luminosa que caracteriza os modelos da Renault, com as lanternas em formato de C, destacando o espírito SUV e a modernidade do Kardian.

Com uma silhueta robusta e compacta ao mesmo tempo, o Kardian mistura linhas esculpidas e formas arredondadas com os elementos característicos dos SUVs como barras de teto, capô horizontal esculpido e para-choque reforçados pelos protetores. Na traseira, o teto recurvado e o vidro inclinado conferem dinamismo à silhueta e os ombros mais marcados dão uma sensação ainda maior de robustez ao veículo.

Moderna plataforma modular e versátil

O Kardian inaugura a Renault Group Modular Platform (RGMP), uma plataforma modular, flexível e global para os segmentos B, C e LCV, que permite a aplicação de múltiplas motorizações, incluindo sistemas híbridos. Essa base inédita permite o desenvolvimento e produção de veículos com comprimentos entre 4,0 e 5,0 metros, com modularidade nas dimensões de entre-eixos (quatro medidas entre 2,6 e 3,0 metros) e três medidas para a seção traseira, além da largura da bitola que pode variar entre 1,53 a 1,6 m.

A RGMP também traz uma arquitetura eletro-eletrônica inédita, que permite tanto a adoção de sistemas de propulsão convencionais (monocombustível e flex) ou híbridos E-Tech (híbrido leve, 100% híbrido e do tipo plug-in), com torque entre 200 e 370 Nm. Essa moderna arquitetura também habilita a aplicação de avançadas tecnologias como sistema de assistência ao condutor (ADAS), componentes e estrutura de segurança passiva, além de eficiência na gestão energética.

Tecnologias inteligentes a serviço da segurança

Graças à nova arquitetura eletroeletrônica da nova plataforma modular do Renault Group, o Kardian traz 13 dispositivos avançados de assistência ao motorista (ADAS). Confira todos eles: Controle de velocidade adaptativo (ACC); Alerta de colisão frontal (FCW); Frenagem automática de emergência (AEB); Alerta de distância segura (DW); Alerta de ponto cego (BSW); Câmera multiview; Câmera de estacionamento traseira; Sensor de estacionamento traseiro; Sensor de estacionamento frontal; Sensor crepuscular; Controlador de velocidade; Limitador de velocidade; Assistente de partida em rampa (HSA).

A segurança passiva também é destaque no Kardian graças aos seis airbags: dois frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina, que é item de série em todas as versões do Kardian. Na segurança ativa, destaque ainda para o controle eletrônico de estabilidade (ESP) de última geração que entra em ação quando detecta que o veículo não está seguindo a trajetória detectada pelas manobras do condutor na direção.

Prazer ao dirigir: motor com maior torque do segmento

O novo motor turbo TCe 1.0 flex do Kardian faz parte da mesma família do motor turbo TCe 1.3 flex, desenvolvido em parceria com a Daimler. Esses dois propulsores compartilham 70% de componentes, tendo como características um alto torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível. O motor turbo 1.0 entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque, sendo 200 Nm (90% da força máxima) já disponível a 1.750 rpm.

Produzido no Paraná pela Horse, empresa do Renault Group que desenvolve motores de baixas emissões, híbridos e de combustão interna, esse propulsor se beneficia do histórico de robustez e confiabilidade do motor turbo 1.3 flex que tem mais de 1,6 milhão de unidades produzidas. Apenas para o desenvolvimento flex do motor turbo 1.0 foram mais de 13 mil horas para a calibração, além de testes de emissões e durabilidade.

A operação brasileira da Horse, localizada na Grande Curitiba, conta com o único Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia especializado na tecnologia flex. O know-how em design de peças, desenvolvimento de softwares de gerenciamento de motores, calibração de powertrains e rigorosos testes de validação, são refletidos nos mais de 5 milhões de motores produzidos.

Agilidade na troca das marchas sem interrupção no torque

Assim como vários modelos europeus da marca, o Kardian associa um motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm a um câmbio com dupla embreagem úmida (EDC, Efficient Dual Clutch). Este sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir. As marchas também podem ser trocadas manualmente usando as paletas do câmbio tipo borboleta (“paddle-shifts”), localizado atrás do volante.

Além disso, este câmbio traz a tecnologia de dupla embreagem úmida, o que constitui uma verdadeira vantagem competitiva já que esta tecnologia otimiza o resfriamento das embreagens e aumenta a vida útil. Com o nome técnico DW23, este câmbio faz a sua estreia mundial com o Kardian. O câmbio EDC oferece o melhor compromisso entre prazer ao dirigir em uma caixa de câmbio automática e eficiência de combustível próxima à transmissão manual, em comparação com a CVT atual, especialmente com tecnologia confiável de embreagem úmida.

Com tecnologia comprovada, mais de 1,3 milhão de veículos Renault e Alpine no mundo usam a embreagem “dual clutch” úmida, como Captur, Megane, Scenic, Talisman Espace, Traffic, Alpine A110, entre outros.

O funcionamento se dá da seguinte maneira: duas meias caixas de câmbio controladas eletronicamente, cada uma com uma embreagem (uma para marchas pares e outra para ímpares). Com isso, acontece mudança de marcha suave, aceleração rápida e robustez melhorada com embreagem úmida.

Entre os principais destaques do EDC estão as funções:

Versões:

Evolution Turbo TCe câmbio EDC – R$ 112.790:

Principais equipamentos de série:

6 airbags (frontal, lateral e de cortina);

Controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL);

Assistente de partida (HSA);

Sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré;

Controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR);

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS);

Cluster digital 7”;

Câmbio e-shifter;

Paddle-Shift;

Multimídia de 8”, Android Auto, Apple CarPlay e espelhamento sem fio;

Ar-condicionado digital com função auto;

Retrovisores externos com ajuste elétrico;

Faróis e assinatura luminosa 100% em LED;

Barras de teto funcionais e modulares em preto;

Roda flexwheel biton 16”;

Aerofólio traseiro;

Start&Stop;

Modo ECO com EcoScoring;

Volante com ajustes de altura e profundidade;

Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento;

Vidros elétricos para passageiros.

Techno Turbo TCe câmbio EDC – R$ 122.990:

Todos os equipamentos da versão evolution mais:

Frenagem automática de emergência (AEBS);

Alerta de colisão frontal (FCW);

Freio de estacionamento eletrônico;

Console elevado com apoio de braço;

Painéis e volante com acabamento em revestimento premium;

Roda de liga leve 17” diamantadas bíton;

Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free;

Partida remota do motor;

Saídas USB-C para o banco traseiro;

Seis alto-falantes;

Vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento;

Opcional: Teto bíton em preto Nacré.

Première Edition Turbo TCe câmbio EDC – R$ 132.790:

Todos os equipamentos da versão techno mais:

Controle de velocidade adaptativo (ACC);

Câmera Multiview (MVC);

Alerta de ponto cego (BSW);

Alerta de distância segura (DW);

Sensores de estacionamento frontal;

Faróis de neblina em LED;

Sensor crepuscular;

Multi-Sense com modos de condução Eco, Sport e My Sense (personalizável);

Ambient lighting (iluminação dinâmica e personalizável no interior);

Carregador de smartphone por indução;

Roda de liga leve 17” diamantada e escurecidas;

Antena shark;

Teto bíton preto Nacré;

Badge lateral “Premiere Edition”;

Skis na cor prata acetinada;

Grade frontal em preto brilhante.

(Fotos: Renault do Brasil/Divulgação).