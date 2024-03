Novo Honda CR-V chega híbrido e com tração integral por R$ 352.900

A Honda, que prometeu três modelos híbridos em seu catálogo até 2023, cumpre sua promessa com o lançamento do CR-V Advanced Hybrid. No entanto, os atrasos atribuídos a questões burocráticas, pandêmicas e de produção levantam questões sobre a eficácia da gestão de cronograma da empresa.

Enquanto Civic e Accord já adotaram a eletrificação, o CR-V chega como o terceiro da lista, trazendo consigo algumas inovações, mas também com oportunidades de melhorias, pois apesar de toda a tradição, o preço deve ser um problema e o novo CR-V tem grandes chances de sofrer nas vendas como o Civic sofreu.

Com um preço robusto de R$ 352.900, o Honda CR-V Advanced Hybrid se torna o modelo híbrido mais caro da marca japonesa, superando até mesmo o esportivo limitado, Civic Type R. Esse posicionamento de mercado pode ser ousado, considerando o crescimento da concorrência e as expectativas dos consumidores em relação ao custo-benefício de veículos híbridos.

O design arrojado do CR-V Advanced Hybrid recebe críticas mistas. Enquanto a dianteira com faróis finos e a grade destacada é elogiada, a escolha de padrões mais simples na porta traseira, em contraste com detalhes premium, cria uma sensação de falta de coesão no design. O espaço interno amplo e os esforços na melhoria da acomodação dos ocupantes são destacados, mas a escolha de materiais pode deixar a desejar, especialmente na porta traseira.

Quando o assunto é Mecânica Online®, temos o sistema e:HEV, já presente nos modelos Civic e Accord, adaptado ao CR-V Advanced Hybrid, trazendo um motor 2.0 aspirado e dois motores elétricos. A adição da tração integral automática destaca o CR-V de seus colegas sedãs.

O motor 1.5 turbo dá lugar ao mesmo conjunto do Accord: 2.0 aspirado a gasolina de ciclo Atkinson, com 147 cv e 19,4 kgfm, combinado a outros dois motores elétricos. Um deles atua como gerador e o outro é de tração, com 184 cv e 34,2 kgfm. A potência combinada do SUV é de 207 cv, segundo a Honda, entretanto, o torque máximo não é revelado.

É o mesmo powertrain dos sedãs, mas o CR-V tem tração integral, que envia força para o eixo traseiro por uma caixa de transferência que distribui 60/40 (dianteiro e traseiro) ou 50/50 entre os eixos. Outra mudança está no câmbio e-CVT, que no lugar de ter apenas uma marcha, tem duas no SUV, sendo esta extra para uma faixa intermediária de aceleração.

Em função do pedo é perceptível que o CR-V dependa mais do motor 2.0 que os sedãs da marca. Não afeta o conforto, mas depende do motor a combustão também em acelerações médias, pensando no porte e o que o SUV consegue levar a mais. Isso afetou o consumo divulgado pela Honda, mas ainda bons para o segmento: 14,6 km/litro na cidade e 11,6 km/litro na estrada – este último pior que o antigo 1.5 turbo, mas bem melhor no urbano.

O seletor de modos de condução tem a funções Normal, Sport e Eco, mas nenhuma especial para o sistema de tração integral, que trabalha automaticamente ao perceber o deslizamento das rodas dianteiras. Em conclusão, o CR-V soma as qualidades dos sedãs com a suspensão e modularidade de um SUV.

O destaque para o conforto de rodagem do CR-V é inegável, com a suspensão ajustada para proporcionar uma experiência suave. No entanto, a dependência perceptível do motor a combustão em acelerações médias pode gerar preocupações sobre a eficiência do sistema híbrido. O consumo divulgado pela Honda, embora aceitável para o segmento, levanta questões sobre a vantagem em relação aos modelos anteriores.

O Honda CR-V Advanced Hybrid se destaca não apenas por sua propulsão híbrida avançada, mas também pela incorporação de uma gama abrangente de recursos e tecnologias que visam atender às demandas dos consumidores modernos em busca de eficiência, conforto e segurança.

O Honda CR-V Advanced Hybrid chega ao mercado brasileiro como parte do compromisso da marca com a eletrificação, mas não isento de desafios. Seu preço elevado e algumas escolhas de design e desempenho podem suscitar questionamentos entre os consumidores, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Resta aos potenciais compradores avaliar se as inovações oferecidas justificam o investimento nesta nova proposta híbrida da Honda. (Fotos: Honda Brasil/Divulgação).