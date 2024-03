Deliciosas, refrescantes e proteicas, as vitaminas são ótimas opções para ajudar a saciar a fome de forma saudável. Isso porque, quando combinadas com ingredientes nutritivos, elas favorecem a sensação de saciedade e, consequentemente, auxiliam no processo de emagrecimento.

Versáteis, também podem ser consumidas antes ou após os treinos para potencializar a energia e melhorar o ganho de massa muscular.

Confira seis receitas de vitaminas saborosas para você preparar em poucos minutos:

01 – Vitamina de banana com ameixa seca

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de ameixas secas sem caroço

250 ml de leite de aveia

1 colher de sopa de farelo de aveia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, as ameixas e o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o farelo de aveia e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

02 – Vitamina de mamão, morango e banana

Ingredientes

5 morangos

200 ml de leite

Polpa de 1 mamão

1 banana descascada e cortada em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva a vitamina em seguida.

03 – Vitamina de couve com banana

Ingredientes

2 folhas de couve cortadas em tiras

1 colher de sopa de farinha de aveia

200 ml de leite de amêndoas gelado

1 banana descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, o leite de amêndoas e a banana e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de aveia e bata novamente para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

04 – Vitamina de pêssego com linhaça

Ingredientes

100 ml de leite desnatado

1/2 colher de sopa de sementes de linhaça

2 pêssegos descascados e picados

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.

05 – Vitamina de melão com limão

Ingredientes

Polpa de 1/2 melão

250 ml de iogurte natural

Suco de 2 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão e o suco de limão e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o iogurte e as pedras de gelo e bata novamente até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

06 – Vitamina de abacate e espinafre

Ingredientes

Polpa de 1/2 abacate

180 g de folhas de espinafre fresco

120 ml de leite amêndoas

120 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, o espinafre, o leite e a água de coco. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

