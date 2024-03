Um idoso de 60 anos morreu após ser atropelado por uma moto quando tentava cruzar a BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta quarta-feira (20).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local do acidente e o tráfego foi desviado pelo acostamento até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações de testemunhas do ocorrido, a vítima teria saído da empresa em que trabalhava para almoçar em casa e foi atingida por uma motociclista no momento em que atravessava a rodovia.

O resgate chegou a ser acionado, mas o idoso não resistiu e morreu no local do atropelamento, na Rodovia do Xisto.

