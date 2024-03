A forte chuva que caiu em Curitiba na noite de terça-feira (19) causou queda de energia em mais de 8 mil imóveis, queda de muro e alagamento de parte do Park Shopping Barigui, no bairro Mossunguê (veja o vídeo abaixo). Segundo a Prefeitura de Curitiba, das 18h30 até as 20h, a precipitação acumulada foi 43 mm, na Estação Meteorológica da Defesa Civil, localizada no Centro.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, pessoas demonstravam preocupação quanto à estrutura do Park Shopping Barigui, com medo que algo desabasse. Funcionários, na correria, passavam pano na tentativa de secar o piso, enquanto os seguranças orientavam os frequentadores. A reportagem da Tribuna do Paraná manteve contato com a assessoria de imprensa do shopping, mas ainda não obteve resposta.

Ruas alagadas e desabamento

Além da região do shopping, outras ruas sofreram alagamentos: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, no bairro Campo Comprido; Avenida Toaldo Túlio, em Santa Felicidade; Rua Prof. Lycio Grein Castro Vellozo, no bairro Mercês; Rua Madre Clelia Meroli, próximo ao terminal de Santa Felicidade e na Rua Carlos de Carvalho com Voluntários da Pátria, no Centro.

A chuva foi intensa também na Rua Nestor Lopes da Silva, no bairro Mercês. O muro de uma residência desabou sobre a instalação de gás. Nenhuma pessoa saiu ferida ou desabrigada com a chuva, de acordo com a prefeitura.

Queda de energia

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 8,3 mil residências estavam sem luz por volta das 19h30 em Curitiba e na Região Metropolitana. Em Curitiba, 3,5 mil unidades consumidoras ficaram sem energia durante o temporal. O bairro mais afetado pela falta de energia foi o Campina do Siqueira.

