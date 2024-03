Uma forte chuva atingiu Curitiba no fim da tarde desta terça-feira (19) e provocou alagamentos em alguns bairros da capital paranaense. De acordo com a Estação Meteorológica da Defesa Civil, no Centro, no período entre 18h30 e 20 horas choveu 43 milímetros.

Um boletim da Defesa Civil apontou alagamentos nos seguintes endereços:

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza – Campo Comprido;

Avenida Toaldo Túlio – Santa Felicidade;

Rua Prof. Lycio Grein Castro Vellozo – Mercês;

Rua Madre Clelia Meroli, próximo ao terminal de Santa Felicidade;

Rua Carlos de Carvalho com Voluntários da Pátria – Centro.

Além disso, o muro de uma casa localizada na Rua Nestor Lopes da Silva, no bairro Mercês, desabou sobre uma instalação de gás.

Apesar da chuva intensa, a Prefeitura de Curitiba informou que não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Telefones de emergência

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

