Volvo recebe pedido de mais 100 caminhões para logística da DFDS

A operadora logística praticamente dobrará sua frota de caminhões elétricos Volvo, chegando a 225 veículos, na maior frota de pesados elétricos do continente europeu.

Maior companhia de transporte e logística do norte da Europa, a DFDS está experimentando uma demanda crescente por soluções de transporte com menor impacto ambiental. Recentemente, a empresa adquiriu 125 caminhões elétricos Volvo, boa parte deles já em operação na Suécia, Dinamarca, Lituânia, Bélgica e Países Baixos. Segundo a operadora, graças à sua frota crescente de elétricos, em 2023 houve redução de 1.516 toneladas nas emissões de gases de efeito estufa em sua frota.

“Estou muito orgulhoso de continuar nossa grande parceria com a DFDS. Esta encomenda de mais 100 unidades é uma prova de confiança em nossa marca. A decisão de nosso cliente em ampliar sua frota de elétricos mostra que o transporte com emissão zero já é uma solução viável aqui, e agora”, afirma Roger Alm, presidente da Volvo Trucks.

Em toda a Europa

Os novos caminhões vão operar em toda a Europa – em países como Reino Unido, Irlanda, Holanda e Bélgica. Alguns deles serão utilizados na logística da fábrica da Volvo Trucks em Gotemburgo, Suécia. Os veículos serão dos modelos Volvo FH Electric e Volvo FM Electric.

A DFDS tem a maior frota de caminhões elétricos pesados da Europa e está avançando para atingir sua meta de ter 25% de seus veículos totalmente eletrificados até 2030. “Queremos impulsionar a transição para um transporte rodoviário mais sustentável. Nossa frota crescente de elétricos contribuirá não só para reduzir o impacto climático de nossas operações, mas também nos permitirá apoiar outras empresas que buscam descarbonizar suas cadeias de suprimentos. Os 100 novos caminhões reforçam nosso compromisso de impulsionar esse desenvolvimento”, diz Niklas Anderson, vice-presidente executivo da divisão de logística da DFDS.

Ampla oferta elétrica

Desde 2019, a Volvo Trucks comercializa caminhões elétricos em 45 países em seis continentes. Atualmente, a Volvo oferece a mais ampla linha de produtos do setor. Na Europa, são oito modelos elétricos, que atendem a uma ampla variedade de aplicações de transporte. (Fotos: Volvo Trucks/Divulgação).