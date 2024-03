Com o objetivo de melhorar os índices de cobertura vacinal para diferentes doenças, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) promove, até o dia 19 de abril, um mutirão nas escolas da rede estadual, das redes municipais e também da rede privada de ensino.

O público-alvo da campanha inclui crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Ao longo do mutirão serão aplicados todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, com ênfase na vacinação infantil oral contra a poliomielite, vacina inativada contra a poliomielite, sarampo, pentavalente, febre amarela e Covid-19 (conforme público preconizado). Já para a população juvenil, o foco está na atualização da vacinação contra HPV, meningite, sarampo, tétano e difteria.

A vacina contra Influenza, cuja campanha inicia na próxima segunda-feira (25), será disponibilizada apenas para os grupos prioritários. Já o imunizante contra a dengue, por estar disponível apenas para 30 municípios paranaenses, será ofertado apenas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“Com essa ação articulada a expectativa é de retomada das altas coberturas vacinais. Além de disponibilizar as vacinas dentro das escolas, é muito importante que as ações de educação em saúde sejam permanentes e voltadas para a imunização”, explica o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para atingir o objetivo de atualizar a imunização desse público-alvo, a campanha começa com a análise das carteiras de vacinação dos alunos, que será feita pelas secretarias municipais. Com os dados desse levantamento, o passo é o agendamento da data para a atualização das vacinas em cada escola. Os pais e/ou responsáveis serão informados e vão receber termos de consentimento para a imunização em ambiente escolar.

