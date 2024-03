Smart City Expo Curitiba começa nesta quarta; saiba tudo sobre o evento

Eleita a Cidade Mais Inteligente do Mundo, Curitiba se transforma mais uma vez, a partir desta quarta-feira (20), no centro das discussões mundiais sobre soluções inovadoras e inteligentes, com o início da 5ª edição do Smart City Expo Curitiba, no Centro de Eventos do Positivo (Parque Barigui)

Até sexta-feira (22), a capital paranaense é a anfitriã de visitantes de diversos estados e países que chegam para participar do fórum internacional, a versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo.

“Uma cidade só é realmente inteligente quando adota inovações que se transformam em processos sociais e melhoram o dia a dia das pessoas. Curitiba é uma cidade inteligente que tem coração e nos orgulha muito receber comitivas de todos lugares, que querem conhecer nossas iniciativas de smart city e nosso Vale do Pinhão”, afirma o prefeito Rafael Greca.

O evento, que reúne congresso e feira e tem como tema Reinventando Cidades para Todos, faz parte das comemorações dos 331 anos da capital paranaense.

O Smart City Expo Curitiba 2024 é organizado pelo hub curitibano iCities, com a chancela da Fira Barcelona, organizadora do principal Congresso Mundial de cidades inteligentes, o Smart City Expo World Congress e, tem apoio da Prefeitura de Curitiba.

Os ingressos para a área de exposições – que dão acesso às iniciativas da Prefeitura no fórum, a Smart Plaza Vale do Pinhão e a Experiência em Realidade Virtual – são gratuitos e podem ser adquiridos pelo site do evento, na categoria Visitante.

Smart Plaza

Coração do Smart City Expo Curitiba 2024, a Smart Plaza Vale do Pinhão vai compartilhar com os visitantes as inovações da Prefeitura e seus reconhecimentos internacionais. Entre as atrações, o público poderá ver e tirar fotos com o troféu internacional de Cidade Mais Inteligente do Mundo recebido por Curitiba no fim de 2023.

A Smart Plaza abre espaço para empresas, startups e instituições da cidade contarem suas experiências e será palco de lançamentos de projetos e programas que seguem o conceito da inovação curitibana.

Também na área de exposições, Curitiba vai oferecer a experiência em realidade virtual O Rosto da Cidade Mais Inteligente do Mundo, em que os participantes vão “viajar” pela capital paranaense sem sair do lugar, em um tour para contemplar a paisagem em 360º.

Com 65 expositores confirmados, a Smart City Expo Curitiba 2024 estima receber, nos três dias de evento, 16 mil participantes, superando os 15 mil do ano passado, primeira edição realizada em três dias.

Somando as quatro edições anteriores (2018, 2019, 2022 e 2023) do evento na capital paranaense, Curitiba já recebeu 37,30 mil visitantes durante o Smart City Expo Curitiba, vindos de 450 cidades e mais de 35 países diferentes.

Congresso

Na área do Congresso, palestrantes de diversos países vão compartilhar soluções para tornar comunidades, municípios, estados e países cada vez mais inteligentes,

Entre os destaque, estão o artista urbano brasileiro Eduardo Kobra, o diretor executivo da Corporação da Oficina de Resiliência de Medelín (Colômbia), Santiago Uribe; a pesquisadora em inovação da Fab Lab Rita Wu; o CEO da Fira Barcelona International, Ricard Zapatero; a especialista em tecnologia na UN-Habitat, Lívia Schaeffer; o diretor de competitividade do Governo de Bogotá (Colômbia), Juan Felipe Penagos; e o gerente-geral de desenvolvimento corporativo de Santiago (Chile), Jaime Pilowsky

Primeiro dia

Nesta quarta, primeiro dia de Smart City Expo, o prefeito Rafael Greca participa da cerimônia de abertura (8h45) e, na sequência (10h30), integra o painel Diálogo Entre Prefeitos – Transformando Cidades: Perspectivas de Municípios Brasileiros, na área do congresso. O vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, participa, às 11h15, do painel (Re)definindo uma Governança Inteligente: Por onde começar?.

Às 18h30, Greca e a Agência Curitiba lançam o livro Innovate Curitiba, com as empresas do programa Tecnoparque e do Vale do Pinhão participantes do projeto que coloca Curitiba em uma grande vitrine mundial para negócios internacionais.

A Smart Plaza recebe, nesta quarta-feira, o lançamento de um empreendimento inovador, com 12 pavimentos, no Rebouças (16h); a entrega do Prêmio do Nota Curitibana especial pelo aniversário da cidade (16h30) e o lançamento para o público do programa de inovação aberta Link, uma parceria da Agência Curitiba e do Sebrae-PR que vai gerar negócios entre grandes empresas, pesquisadores e startups (17h).

Premiação e Camerata

O Smart City Expo Curitiba 2024 terá o inédito prêmio Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, que reconhece municípios que, assim como Curitiba, investem em projetos sustentáveis e inovadores.

A cerimônia de premiação será na quinta-feira (21), às 19h, no Teatro Positivo, seguida da apresentação da Camerata Antiqua de Curitiba e convidados especiais, sob a batuta do norte-americano Ira Levin, em um tributo à soprano greco-americana Maria Callas.

Haverá ônibus Hibribus gratuito para levar o público do Centro de Eventos no Parque Barigui até o Teatro Positivo, com saídas do Parque Barigui às 18h e às 18h30.

Ações ESG

Entre as novidades desta edição Smart City Expo Curitiba, está um conjunto de ações ESG (governança ambiental, social e corporativa) da organização do evento para torná-lo mais inclusivo, principalmente para pessoas com deficiência e neurodivergentes, além de estratégias de carbono e lixo zero.

Smart City Expo Curitiba 2024 será no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui – Curitiba), das 9h às 19h, de quarta a sexta. Ingressos no site Smart City Expo Curitiba 2024

