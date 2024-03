As obras de recuperação da PR-092 em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na região do km 48,5, entraram no terceiro mês, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). O trecho sofreu danos graves durante o período de fortes chuvas no final do ano passado.

Segundo o DER/PR, foi contratada emergencialmente a obra de contenção e estabilização do talude, com recomposição da pista, visando assim, retornar as condições ideais de uso e de segurança da via com a maior celeridade possível.

Rodovia PR-092 está em obras, em trecho na RMC. Foto: Divulgação/DER-PR

A solução contempla serviços para o retaludamento do local atingido para garantir estabilidade do aterro, seguida pela execução de novo pavimento, sinalização e implantação de dispositivos de segurança, e recomposição do sistema de drenagem de águas. O investimento é de R$ 5.697.546,84.

Estudos geológicos, geotécnicos foram realizados e foram concluídos os serviços de remoção do material da ruptura, além da camada vegetal. Agora está em execução o lançamento e compactação de rachão britado nos novos taludes, proporcionando mais estabilidade para a rodovia.

Chuva histórica

Em outubro o município chegou a registrar 318,1 milímetros de chuva, superando os registros históricos de quase 30 anos para o mesmo período. Estas condições levaram à ruptura do talude e surgimento de degraus na pista, sendo necessária a interdição da rodovia na época.

Faixa provisória

Considerando a falta de opções de rotas alternativas na região, e verificada a estabilidade do aterro na parte interna da pista, o DER/PR executou uma faixa de rolamento provisória no local, permitindo retorno parcial da trafegabilidade.

