A PR-092, na altura do km 47, entre os municípios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Vale do Ribeira, foi totalmente bloqueada na noite de segunda-feira (30), conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

A medida foi necessária, segundo o órgão, após o agravamento de rachadura no pavimento, que já havia deixado o trecho em meia pista desde a noite de domingo (29), em decorrência das chuvas. Com a tendência de continuidade das chuvas na região, o problema pode se intensificar.

O DER/PR informa que permanece monitorando o trecho e vai estudar os serviços necessários para recuperação da rodovia o mais breve possível. Confira a situação deste e de outros bloqueios nas rodovias estaduais no mapa.

