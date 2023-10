Um forte estrondo e um avião voando baixo assustaram um leitor da Tribuna na noite do último domingo (29) em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Segundo o relato do Mauro Pisar, por volta das 23h30 um barulho muito forte foi ouvido perto de sua casa, rota dos aviões que decolam do Aeroporto Afonso Pena.

“Foi um barulho muito alto, que parecia ser de um avião caindo. Quando olho pro céu era um avião voando baixo, que parecia estar tentando ganhar altitude. Fiquei preocupado e olhei o site flight radar e notei que o avião tinha decolado de Curitiba sentido Campo Grande e retornou ao aeroporto de Curitiba logo em seguida por algum motivo”, disse.

Como não leu nenhuma notícia sobre o assunto, a curiosidade o trouxe até a Tribuna, que foi atrás para descobrir o que aconteceu. O voo era da empresa Azul, identificado como AD 2657, que faria a rota entre o Paraná e Mato Grosso do Sul. Segundo apurou a reportagem, houve um problema com o trem de pouso da aeronave, que não recolheu conforme o padrão.

O avião precisou retornar ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, para a devida manutenção. Os passageiros foram realocados para outro avião para seguirem viagem.

A empresa Azul enviou uma nota para a reportagem relatando o ocorrido.

“A Azul informa que, por questões técnicas, a aeronave que fazia o voo AD2657, que saiu de Curitiba (PR) com destino a Campo Grande (MS), precisou retornar ao aeroporto de origem. O pouso aconteceu normalmente, os clientes desembarcaram em segurança e receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”.

