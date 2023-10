Empresa faz voo inaugural entre Curitiba e Montevidéu nesta terça

Acontece nesta terça-feira (31) o voo inaugural na rota Curitiba/Uruguai, operado pela empresa Azul, partindo do Aeroporto Internacional de Curitiba, localizado em São José dos Pinhais. Um evento organizado pela CCR Aeroportos, que administra o Afonso Pena, vai marcar o primeiro embarque da nova rota.

O voo, que será a terceira opção de rota internacional direta partindo do terminal aeroviário, deverá ser realizado quatro vezes por semana em jatos E195-E2. Apostando no potencial de intercâmbio turístico entre os dois países, o objetivo é impulsionar a capital paranaense a um novo patamar entre visitantes estrangeiros.

+ Chuvas no Paraná: Cataratas do Iguaçu tem 2ª maior vazão da história

A expectativa é de superar em 32% a oferta internacional registrada durante a alta temporada de novembro a março em 2019 e em 47% na comparação com o mesmo período de 2022. Além de Montevidéu, o Aeroporto já oferece conexões para Buenos Aires e Santiago do Chile.

Além de executivos da CCR Aeroportos e da Azul Linhas Aéreas, haverá a presença de autoridades estaduais (como o Vice-Governador Darci Piana) e autoridades municipais de Curitiba e São José dos Pinhais. Os passageiros são convidados a participar do evento e devem ganhar brindes pela ocasião.

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!