Chuvas no Paraná: Cataratas do Iguaçu tem 2ª maior vazão da história

As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, teve neste domingo (29), a segunda maior vazão da história: 18,6 milhões de litros por segundo às 15h, segundo a Copel, companhia paranaense de energia. Chove muito no Paraná e em Curitiba nas últimas horas.

Com esse volume, a passarela das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, foi fechada às 7h26. As equipes técnicas também retiraram as grades da passarela. O objetivo das medidas integram o protocolo de segurança da operação da unidade de conservação.

Durante a semana, a passarela poderá ser liberada, se a vazão que está em 13 milhões e 700 mil litros por segundo, diminuir e chegar a média de 7 a 8 milhões. A vazão normal das Cataratas é de 1 milhão e 500 mil litros.

A visitação turística neste domingo seguiu normalmente, com todos os mirantes da Trilha das Cataratas liberados ao público.

Histórico na vazão

A medição pela Copel na vazão começou em 1997. O maior volume registrado foi em 2014, quando as Cataratas tiveram vazão de mais de 47 milhões de litros por segundo. Em segundo, deste domingo com 18,6 milhões de litros, e em 2022, no dia 13 de outubro, com 16,5.

