Ninguém acertou os seis números sorteados no concurso 2650 da Mega-Sena, sorteados na noite deste sábado (28), no Espaço Loterias da Caixa. Com isso, o prêmio para o próximo concurso acumulou em R$ 105 milhões. Contudo, tem morador de Curitiba rindo à toa (ou seria de desespero) ao acertarem cinco dezenas, o que lhes renderá um prêmio de R$ 44.304,85.

Os números sorteados da Mega-Sena 2650 foram: 09, 18, 29, 37, 39 e 58.

A agonia de “raspar” o prêmio de R$ 90 milhões vai passar quando a grana da quina da Mega pingar na conta. A apostas de Curitiba foi feita na Loterias Gênio, localizada na Avenida Arthur Bernardes, no bairro Vila Izabel.

+ Mega-Sena: inteligência artificial diz como aumentar chances de ficar milionário

Também teve morador da região metropolitana de Curitiba passando perto do prêmio milionário. Uma aposta feita pela internet de Campina Grande do Sul e outras nas Loterias Macanhan, em Pinhais, também acertaram a quina da Mega. No Paraná, outras seis apostas ficaram no “quase” nas cidades de Mandaguaçu, Mandaguari, Paranaguá, Quatro Pontes, Telêmaco Borba e Turvo.

O próximo sorteio da Mega-Sena será o concurso 2651, na próxima terça-feira (31), e o prêmio será de pelo menos R$ 105 milhões.

