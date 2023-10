A Caixa sorteia nesta quinta-feira (26) o concurso 2649 da Mega-Sena, a loteria dos milhões, que tem prêmio acumulado para esta noite de R$ 60 milhões. Em tempos revolução tecnológica e o boom da inteligência artificial, perguntamos para a IA do BING como poderíamos aumentar as chances de acertar as seis dezenas da Mega para botar essa dinheirama no bolso.

+ Viu essa? Mega Sena 2648 milionária premia duas apostas da grande Curitiba; Resultado!

A resposta veio com um breve resumo, sem muitas novidades, mas com algumas dicas que podem fazer a diferença na hora de escolher as dezenas em seu volante de apostas. Vale lembrar que quem quiser concorrer ao prêmio do concurso 2649 da Mega-Sena tem que correr até uma lotérica até as 19h de hoje ou realizar as apostas no internet banking da Caixa ou no Portal das Loterias Online.

Veja a resposta da IA sobre como ganhar na Mega-Sena e as dicas para aumentar as chances de acerto das seis dezenas:

Fazer um bolão: é possível apostar mais números e dividir o custo, sem que fique muito cara a aposta. Assim, você aumenta suas chances de ganhar e ainda pode dividir o prêmio com seus amigos ou familiares 1 2 .



. Apostar em mais números na mesma cartela: quanto mais números você apostar, maiores são as chances de ser premiado. Porém, o valor da aposta também aumenta a cada número a mais selecionado. A Caixa permite que você aposte em até 15 dezenas, mas o investimento é alto: R$ 17.517,50 1 2 .



. Escolher números aleatórios: evite apostar em números que tenham algum significado pessoal, como datas de aniversário, placas de carro ou telefones. Esses números costumam ser muito repetidos e podem diminuir suas chances de ganhar sozinho 3 .



. Evitar sequências numéricas: não aposte em números seguidos, como 1, 2 e 3 ou 58, 59 e 60. Sequências de números próximos já foram sorteadas, mas poucas vezes. Opte por números mais espaçados, o que ajuda você a ter mais chances de acertar as dezenas sorteadas dos quadrantes 4 .



. Balancear sua aposta com números ímpares e pares: tente distribuir sua aposta entre números ímpares e pares, pois é raro que saiam apenas números ímpares ou apenas números pares no sorteio4.

Essas são algumas dicas que podem te ajudar a apostar na Mega-Sena com mais chances de ganhar. Mas lembre-se que a sorte ainda é um fator importante e que não há garantia de vitória. Por isso, aposte com responsabilidade e moderação.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….